Ionel Dănciulescu: Cred că pentru un jucător de fotbal cel mai dureros lucru este să fie apostrofat, înjurat de către suporteri

Ioana Ciurlea
Marca goluri, făcea performanță, dar trăia un calvar: era înjurat și huiduit de proprii suporteri! E povestea lui Ionel Dănciulescu, fotbalistul care a jucat pentru două rivale, Steaua și Dinamo. "Am plâns de multe ori în vestiar", ne-a spus fostul atacant în campania "Împreună, fără ură".

- Pe terenul de fotbal un jucător trăiește, probabil, cele mai frumoase momente, momente de glorie, în care simte că este iubit, idolatrizat, dar și momente în care simte că este urât. Care a fost cel mai greu moment din cariera ta?

Episodul reîntoarcerii mele la Dinamo, după ce în prealabil jucasem 4 ani și jumătate pentru Steaua. Ăla a fost momentul cel mai dificil și cel mai greu din cariera și din viața mea.

- Aveai rezultate excepționale, dădeai gol după gol și totuși erai înjurat de propriii suporteri. Cum se simte asta?

Cred că pentru un jucător de fotbal cel mai dureros lucru atunci când joci este să fie apostrofat, înjurat de către propriii suporteri. Deci lucru mai mai mai dureros decât ăsta nu cred că poate să existe, pentru că fiecare jucător, atunci când evoluează la echipa lui de suflet sau la echipa la care este este plătit, își dorește să vină cu o contribuție pozitivă asupra jocului, asupra performanțelor echipei, dar în același timp își dorește și lumea să-l iubească, să-l respecte. Pentru mine a durat, ți-am spus, un an și jumătate de chin.

Au fost momente în care am vrut să plec, am clacat în foarte multe momente. Au fost momente când am plâns în vestiar. E adevărat că eu, în perioada petrecută la Steaua, am avut și eu niște gesturi care, probabil, dacă aș fi fost mult mai matur decât eram în momentul respectiv, nu le-aș fi făcut. Au fost niște lucruri care i-au lezat pe suporteri. Eu personal am recunoscut că am greșit, mi-am cerut și și scuze după aceea, dar cred că gesturile respective au fost făcute datorită imaturității pe care o aveam la momentul respectiv. Au fost niște momente pe care eu le-am regretat.

- Uite, suntem pe Arena Națională. Când te uiți la terenul ăsta și îți aduci aminte de tine evoluând, jucând fotbal, ce simte un jucător care aleargă pe teren și din tribune este huiduit și înjurat.

Problema era atunci când se apropia ziua meciului, pentru că știam... în subconștientul meu, îmi spuneam hai că de data asta o să fie bine, hai că o să înțeleagă și ei că am venit doar să ajut acest club să facem performanță. Doar că lucrurile nu stăteau așa.

Îmi era foarte greu să mă concentrez doar pe pe fotbal. Eu mă concentram și pe ce spune tribuna. Erau momente când câștigam anumite partide și evitam să mă duc în fața suporterilor pentru că, știi foarte bine, așa se procedează după ce câștigi un meci, cânți cu galeria, ești alături de ei... Eu evitam. Eu stătea mai spate la vreo 30-40 de de metri. Atunci când am câștigat primul meu trofeu cu Dinamo, după ce m-am reîntors de la Steaua, atunci toată lumea a rămas pe teren. Eu am plecat instant la vestiar. Poți să fii puternic din punct de vedere mental, dar emoțional, sunt foarte multe frământări în interiorul tău...

- Nu ești de fier...

Și n-ai cum să să fii de de fier! Din păcate, să știi că ura și pasiunea s-au mutat în online. Eu aș avea un sfat pentru cei care tot scriu și critică. Hai mai bine vino la un meci, încurajează-ți echipa și poate așa, eu știu, schimbăm cu toții un pic din mentalitatea asta pe care o avem... și a suporterilor, dar și a noastră, a oamenilor care facem parte din fenomen.

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

