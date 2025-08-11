Live TV

Liliana Ruse: „E momentul să acceptăm că nu suntem dușmani, că vrem același lucru: o țară normală pentru noi și pentru copiii noștri”

Data publicării:
liliana ruse

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Urâm unii oameni pentru că nu îi cunoaștem și nu îi vom cunoaște pentru că îi urâm. Această definiție a urii a acoperit România ultimului an. Politica a fost doar catalizatorul, în realitate ruptura în societate era deja acolo, prinsese rădăcini. La început am fost indiferenți apoi suspicioși. Apoi am arătat acuzator cu degetul, vinovății stabilite pe rețelele sociale, liste cu dușmani, amenințări cu cele mai grele pedepse... Ura a invadat, cu violență, spațiul public. Peste România vin, din nou, vremuri grele. Acum e momentul înțelegerii și al solidarității. E momentul să acceptăm că nu suntem dușmani, că pe fond vrem toți același lucru: o țară normală pentru noi și pentru copiii noștri.

Sunt Liliana Ruse, jurnalist Digi24, și cred că acum trebuie să vină timpul vindecării!”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

