Mihai Craiu: „În urmă cu niște ani, un domn, pe stradă, m-a luat de guler, m-a făcut criminal și toate cele”

A creat "Spitalul Virtual pentru Copii", o platformă urmărită de sute de mii de părinți, dar a fost nevoit să renunțe din cauza violenței. Medicul pediatru Mihai Craiu ne-a povestit în campania "Împreună, fără ură" că a fost amenințat și agresat fizic pentru că a vorbit online despre medicina pediatrică. S-a temut pentru familia sa când comentariile pline de ură s-au transformat în violență fizică. Ce l-a făcut să continue totuși, aflăm dintr-un interviu realizat de Ioana Ciurlea.

- V-ați dorit, la un moment dat, să comunicați corect cu cei care vă urmăreau, cu părinții, și ați creat un spațiu virtual care se numește Spitalul Virtual pentru Copii. La un moment dat, ați spus stop acestui proiect online, pentru că...

Am spus stop, punctual, dar după aia m-am gândit de ce l-am început și am revenit. În momentul ăsta, Spitalul Virtual pentru Copii e urmărit de peste 320.000 de părinți, proiectul merge înainte. Am spus stop pentru că a existat foarte multă violență, atât verbală, scrisă direct sub formă de comentarii, cât și violență îndreptată împotriva familiei mele. Mi s-a părut de neimaginat. Eu mi-am asumat niște chestii, mi-am asumat și zgâriatul pe mașină...

- Ati pățit-o?

Da, am pățit și niște chestii fizice. Veneam seara de la Ateneu, de la concertul Filarmonicii, în urmă cu niște ani, și un domn, pe stradă, m-a luat de guler. M-a făcut criminal și toate cele. În momentul în care s-a apropiat de familia mea, când au apărut telefoane în mijlocul nopții, respirând precum Darth Vader... o să vedeți voi... nu știu ce... am avut tendința să zic gata, îmi ajunge. Dar mi-am dat seama că asta de fapt numai va întări această convingere, pentru că ar fi urmat, tot în online, uite cum i-am închis gura doctorului. Deci ar fi fost pacienții mei mici, pentru care am și asumat această cărare un pic mai abruptă, principala victimă.

La noi, la români, care suntem niște latini și foarte iuți așa în fața emoțiilor, există povești foarte triste. Nu numai de acum, din vecinătatea pandemiei, există echipaje de medicină de urgență care în anumite comunități defavorizate sau, în fine, cu probleme, și-au pierdut viața. Nu sunt puține cazurile în care echipaje de ambulanță sau de SMURD au ajuns victime.

Pot să înțeleg emoțiile în fața unui scenariu sever și pot să le înțeleg și mai mult în fața unui copil aflat într-o situație gravă. Dar nu asta e soluția. În momentul în care se adună multe tensiuni și din partea cealaltă știi că poate să vină o insultă sau chiar o agresiune fizică, tendința este să faci un pas înapoi.

- Ce simte un medic în momentul în care citește... sunteți toți niște criminali pentru că vreți să ne vaccinați și să ne distrugeți? Sau, eu știu, exemplele pot continua.

Unor oameni le mai ușor accesibil ceea ce spune un clip de 34 de secunde pe Tiktok decât ceea ce încearcă și uneori nu reușește cu foarte bun limbaj medicul de familie sau medicul de la spital. Eu am făcut în facultatea de medicină zero ore de comunicare. Niciuna! Unii vorbesc mai bine, alții vorbesc mai puțin bine. Imensa majoritate a
emoțiilor unui doctor sunt mascate vorbim foarte tehnic.

Și noi, doctorii, tot oameni suntem. Și când nu ne simțim confortabil avem tendința să punem biomarkerii, moleculele sau nu știu ce strategii chirurgicale în față... E o formă de apărare. Nu scuz pe nimeni! Nu zic că nu sunt doctori care vorbesc urât, avem exemple... Dar doctorul obișnuit, când se simte agresat are tendința să devină foarte științific.

_________________________________

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

