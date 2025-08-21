Mircea Bravo: „Acum interlopii nu se mai omoară pe stradă, se înjură pe TikTik"

Și un comediant - un actor care ne face să rădem - are parte de ură, înjurături și amenințări. Mircea Bravo ne-a povestit în campania "Împreună, fără ură" că la începutul carierei sale se temea să iasă pe stradă din cauza mesajelor de amenințare. "Internetul e o reprezentarea a noastră, suntem tot mai iritați și mai puțin toleranți", spune Mircea Bravo.

Actorul spune că ura vine gratuit și mărturisește că a fost înjurat și pentru o carte pe care a citit-o. "În spatele fiecărei înjurături tu poți spune ălă e un prost și gata sau poți înțelege care e frustrarea din spate a omului."

Ironic, Mircea Bravo vede și partea bună a lucrurilor: "Acum interlopii nu se mai omoară pe stradă, se înjură pe TikTik".

Comediantul e în atenția publică de 11 ani și spune că nici acum nu reușește să nu se mai lase afectat de ura pe care o primește online. "Mi-ar plăcea să spun că nu mă mai afectează, dar încă mă mai dă peste cap hate-ul".

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

