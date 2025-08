Oana Zamfir: Îmi doresc ca în țara în care trăiesc ura, în toate formele ei, să fie înlocuită de omenie

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„E posibil ca tu, cel ce mă urmărești acum, să fii unul dintre cei care mi-au scris cel puțin o dată pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, că te enervez, că-ți sunt antipatică, că râsul meu te scoate din sărite, că vocea mea te enervează, că trustul la care lucrez ar trebui desființat sau, mai rău, că eu și colegii mei ar trebui să fim eliminați...

Hai să vorbim despre asta, vrei? După fiecare mesaj de ură din online mă întreb dacă m-ai avea acum în fața ochilor, mi-ai mai spune toate lucrurile astea? Mai m-ai critica pentru felul în care arăt sau gândesc? Știu că e ușor ca din spatele tastelor, atunci când ești furios și nemulțumit, să-i tratezi pe ceilalți ca pe niște obiecte, să simți că poți să-i batjocorești, să le spui orice... Doar că eu nu sunt un obiect, eu sunt un om, ca tine!

În ultimele luni am simțit mai acut ca oricând că am uitat să ne tratăm unii pe alții ca pe oameni. Am uitat să ne ascultăm, să ne respectăm și să ne reamintim că ura nu aduce niciodată pace, prietenie, prosperitate. Sunt Oana Zamfir și îmi doresc ca în țara în care trăiesc ura, în toate formele ei, să fie înlocuită de omenie”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

Editor : A.D.V.