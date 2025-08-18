Roxana Lăzărescu: „A venit vremea să înțelegem cu toții că femeile nu trebuie să ceară voie nimănui să existe, să trăiască”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Ați remarcat vreodată cât de des își cer femeile scuze și se justifică pentru te miri ce? Trăim într-o societate care le învață de mici că trebuie să fie drăguțe, să zâmbească, să vorbească încet, să nu deranjeze pe nimeni... Chiar dacă suferă, să sufere în tăcere!

Jumătate din societatea în care trăim e de părere că dacă o femeie a fost agresată, e vina femeii. Câna ia 10.000 de intervenții ale Poliției doar pentru cazuri de violență domestică în fiecare lună, e mult mai simplu să-i măsori femeii fusta, decolteul, părul, șoldurile, buzele decât să iei măsuri să se simtă în siguranță oricând și oriunde.

Sunt Roxana Lăzărescu, sunt convinsă că a venit vremea să înțelegem cu toții că femeile nu trebuie să ceară voie nimănui să existe, să trăiască, să se îmbrace așa cum cred ele de cuviință, fără să-și ceară scuze, fără justificări”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

