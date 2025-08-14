Silviu Faiăr: „Internetul devine toxic, e un mediu plin de ură și violență"

"Urâm și amenințăm în numele dreptului la liberă exprimare și, câtă vreme nu există consecințe, internetul se transformă în Vestul Sălbatic." Creatorul de conținut și activistul Silviu Faiăr s-a alăturat campaniei Digi24 "Împreună, fără ură" și atrage atenția asupra manipulării la care suntem supuși zilnic pe rețelele de socializare.

„Cel mai mult mă deranjează discursurile toxice care propagă ură către diverse categorii sociale sau către minorități, și aici pot să mă gândesc, uite, de exemplu, pe categoriile sociale avem constant în presă, dar și în societate, acest discurs despre «faimoșii» asistați social și această demonizare constantă a oamenilor care trebuie să primească sau au nevoie de ajutor de la stat într-o măsură sau alta...

O societate în care trăim împreună fără ură este o societate în care suntem mai prosperi, suntem mai relaxați, suntem mai fericiți unii cu alții, în comunicarea de zi cu zi unii cu alții, în comunicarea pe care o avem la ghișeul la ANAF, în comunicarea pe care o avem cu familia noastră, ș.a.m.d. Asta înseamnă, până la urmă, o societate sănătoasă, ca fiecare om să se poată conecta cu alt om, să trăiască împreună atât în prosperitate, cât și în așteptare”, spune Silviu Faiăr.

„Eu cred și lupt pentru dreptul meu să fac mișto de Ioana Ciulea și Ioana Ciurlea să facă mișto înapoi de mine, dar nu să ne provocăm unul altuia frică, temere, discriminare”

- Cum arată internetul în clipa asta?

Ca Vestul Sălbatic. Mi s-a părut foarte interesantă o statistică ce arată că noi, românii, suntem cei mai mari utilizatori de TikTok din Europa. Avem 9 milioane de utilizatori de TikTok. E ceva ce nu se mai întâmplă în alte țări. În Franța sau în Germania doar adolescenții folosesc TikTok pentru dansulețe, meme, glume. La noi ai un reach complet național. Sunt și oameni foarte în vârstă care care folosesc platforma și din cauza acestui algoritm care servește exact ceea ce vrei să vezi și te ține în acestă bulă, devine un mediu extrem de toxic, unde ajungi foarte ușor la o propaganda de extremă dreapta.

Cu totii suntem manipulați într-o măsură sau alta pe social media. Acuma important este cum ne manifestăm mai departe. Problema la genul ăsta de manipulare este că vine la pachet și cu un plan de acțiune, care de multe ori implică și violență și niște ideologii. Să ți se inducă niște chestii, să ți se bage pe gât zi lumină despre cum x minoritate este dușmanul tău și din cauza asta nu merg lucrurile în România, pentru că "ăștia există"... Și aici mă refer și la discriminarea rasială și la cea a minorităților sexuale și la orice categorie nouă de oameni transformată în "dușmani". Și atunci, da, avem un mediu absolut nesatisfăcător, plin de ură, plin de scindare, plin de "ba pe a mă-tii" și așa mai departe.

- De ce crezi că avem nevoie să înțelegem, de fapt, unde se delimitează dreptul meu la liberă exprimare cu "dreptul" de a amenința pe cineva?

E o vorbă: libertatea mea se termină unde începe libertatea ta. Atâta timp cât trăim în această societate în care trebuie să conviețuim, trebuie să existăm cu toții împreună, atâta timp cât libertatea ta de exprimare îmi asuprește libertatea mea, cred că ar trebui să existe o limită a acestei libere exprimări. Desigur, oricine poate să zică orice despre oricine. Dar, care sunt repecusiunile la treaba asta? Rănești persoana aia, o discriminezi? Dacă tu îți folosești dreptul la liberă exprimare ca să discriminezi, ca să faci rău cuiva, ca să ameninți pe cineva, să-i creezi o stare foarte proastă, ar trebui să te gândești că poate ți s-ar întâmpla și ție. Și atunci n-o să-ți mai placă.

- Crezi că nu ne mai dăm seama că în spatele unui ecran e tot un om ca și noi?

Asta cu siguranță e o caracteristică a internetului. Aici intervine nevoia de educație și de educație media. Și de consecințe. Că dacă ameninți pe cineva cu moartea pe internet nu este nicio diferență față de a amenința pe cineva cu moartea în realitate. Și repet, eu sunt un mare adept al libertății de exprimare. Eu cred și lupt pentru dreptul meu să fac mișto de Ioana Ciulea și Ioana Ciurlea să facă mișto înapoi de mine, dar nu să ne provocăm unul altuia frică, temere, discriminare.

