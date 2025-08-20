Live TV

Simona Țăranu: „Indiferent de motiv ura nu este o soluție. Nu o tolerați, continuați să vă înălțați, duceți mesajul mai departe”

Data publicării:
Simona Taranu

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Ura ta la adresa mea nu vorbește despre mine. Problemele tale își pot găsi rezolvare fără să-ți verși frustrarea asupra mea. «Împreună fără ură» nu este o simplă campanie, este un îndemn de-a nu mai tolera agresivitatea și ura în toate formele lor. În domeniul în care activez, de-a lungul timpului, am primit numeroase mesaje:  «Ce știi tu despre fotbal?», «Mai bine rămâi la cratiță!», «Ce caută femeile în domeniul acesta?»... Este firesc să nu fiu pe placul tuturor, este normal să greșesc...

Sunt Simona Țăranu, jurnalist Digi Sport, și indiferent de motiv ura nu este niciodată o soluție. Nu o tolerați, continuați să vă înălțați și duceți mesajul mai departe!”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

