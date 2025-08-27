Valentin Chisoceanu: „Mi-aș dori să ne ascultăm mai mult, fără amenințări, fără jigniri, scopul nostru este același: o viață mai bună”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Cel mai ușor este să punem etichete, să etichetăm pe cineva - «Uite cum arată!», «Ce caută acolo?!», «Nu are față de funcția pe care o ocupă!», de exemplu. Și putem continua cu jigniri, cu răutăți, fără să-i dăm nici cea mai mică șansă, parcă am uitat să mai fim oameni! Iar ultimul an și jumătate ne-a înrăit și mai tare: familii care nu-și mai vorbesc, prieteni care se urăsc, doar pentru că, da, gândim diferit.

Mi-aș dori să ne mai acordăm o șansă, să ne ascultăm mai mult, fără amenințări, fără jigniri, pentru că, până la urmă, scopul nostru este același: să avem o viață mai bună, spitale și drumuri mai bune, iar copiii noștri, o educație mai bună!

«Tati, de ce Dumnezeu i-a făcut pe hoți?», m-a întrebat recent fiul meu de nici cinci ani. M-a blocat pe moment. I-am spus, pe înțelesul lui, că, din păcate, nu toți oamenii sunt bine intenționați, poate pentru că așa au fost educați, n-avem de unde ști... I-am mai spus că important e noi să fim buni, să nu-i rănim pe cei din jurul nostru.

Sunt Valentin Chisoceanu și mi-aș dori să nu mai urâm, iar dacă există invidie, poate e normală, poate nu, să o folosim constructiv pentru noi, să ne depășim pe noi, să devenim mai buni în ceea ce facem și mai buni cu cei de lângă noi!”.

_________________________________

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

