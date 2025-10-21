Live TV

Vasile Bănescu: „Am văzut foarte multe incitări la ură, violență și crimă, care se încheie cu expresia «Doamne ajută»”

"Am văzut foarte multe incitări la ură, violență și crimă, care se încheie cu expresia "Doamne ajută", spune Vasile Bănescu în campania "Împreună, fără ură". Membru al CNA, Vasile Bănescu ne-a dezvăluit că numai anul acesta rețelele de socializare au primit peste 10.000 de sesizări pentru discursuri de incitare la ură.

 

- Îmi spuneați înainte să începem acest interviu că sunteți martorul unei epidemii de ură. De ce o numiți așa?

Am ajuns să o numesc așa, ținând cont de proliferarea ei, de întinderea ei la nivel național. Pentru că vorbim acum, totuși, despre ura din spațiul românesc. Este una care ne afectează în mod direct și ne privește chiar în ochi, de multe ori. Ochi încruntați, ochi răutăcioși, ochi neiertători, ochi care, de fapt, vorbesc despre lucruri foarte, foarte urâte, care macină societatea noastră.

- De ce am ajuns aici? Aveți vreo explicație?

Principala explicație o constituie incitarea la ură. Cred că e vorba de provocări lansate în ultimii ani, inclusiv de la microfoane parlamentare, incitări la violență, mesaje verbale mustind de ură, consolidarea ideii că trebuie să ne revoltăm neapărat împotriva cuiva. Ce am văzut acum, recent - un mesaj incitator la refuzarea întâlnirii cu persoane care nu fac parte din rasa albă - un asemenea mesaj otrăvit de xenofobie a ajuns să prindă conturul unui pumn, în spațiul real. Mi-e greu să relatez ce am simțit când am văzut materiale video în care un personaj descompus la chip de ură mă avertiza să am grijă cu ce vin la serviciu, să folosesc mașina personală, dacă vreau să ajung totuși la etajul unde lucrez. Există foarte multe mesaje cu incitări la violență, la ură, la crimă, care se încheie invariabil cu expresia "Doamne ajută". Mi se pare exemplul cel mai evident de răstălmăcire a ceea ce înseamnă credință.

- Sunteți membru CNA și, în această calitate, știți exact ce se întâmplă în spațiul online. Cât de des sunteți sesizați cu privire la discursul de incitare la ură?

Numai anul acesta au fost raportate către platforme peste 10.000 de astfel de materiale. Volumul de materiale al căror conținut este unul edificat exclusiv pe ură, violență, minciună, dezinformare și propagandă anti-europeană, deci antinațională, de vreme ce noi suntem o țară integrată în Uniunea Europeană, este enorm. Ori asta arată cât de polarizată e societatea românească. Ura urâțește. Ura desfigurează și din acest motiv, de vreme ce toți ne dorim să nu fim desfigurați, să nu fim urâți nici la propriu, nici la figurat de alții, cred că ar putea conta ca prag de precauție pentru cel care este în mod reflex antrenat în cercul acesta infernal al urii, să deschidă mai larg ochii și să vadă că lumea, dacă e frumoasă, este așa nu datorită urii, ci datorită frumuseții care e și una a cuvintelor, a gândurilor și a gesturilor noastre.

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

