Vlad Craioveanu: Ura nu e opinie, nu e pasiune, nu e forță, e o otravă lentă care-ți roade inima, nervii, somnul și, mai ales, sufletul

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Am văzut ura în Inbox, în comentarii, în priviri... Nu m-a durut că mă vizau pe mine, m-a durut că venea din partea unor persoane care erau atât de obișnuite cu suferința încât s-au horărât s-o dea mai departe. Asa nu m-a clătinat, mai degrabă m-a pus pe gânduri și am vrut să aflu cum a ajuns acel om o bombă cu ceas, ce-a suferit de nu mai poate vorbi decât mușcând. Ura nu e opinie, nu e pasiune, nu e forță, e o otravă lentă care-ți roade inima, nervii, somnul și, mai ales, sufletul. Nu schimbă lumea, doar o îmbolnăvește.

Și acum, leapșa e la tine, spune-ne despre momentele în care ai fi putut să urăști dar nu ai făcut-o, pentru că tu știai că ura dăunează grav sănătății, și nu doar a ta!”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

