„Inginerie europeană". Cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură, arhitectură și tehnologie din Regatul Unit

Data actualizării: Data publicării:
Articol susținut de National Geographic
Pilotul de test Simon Davies se pregătește pentru o misiune de zbor importantă (National Geographic/Oli Sloane)

Toamna aceasta, National Geographic aduce în prim plan poveștile spectaculoase ale marilor proiecte de inginerie europeană, într-un documentar ce dezvăluie inovația din spatele fiecărei construcții. Noua serie dezvăluie, de-a lungul a șase episoade, unele dintre cele mai remarcabile proiecte de inginerie și arhitectură din Europa. Episoadele vor fi difuzate în fiecare marți, la ora 21:00.

Povestea a șase țări europene este explorată prin cele mai ambițioase proiecte de inginerie – de la simboluri antice care au trecut testul timpului până la megastructuri care modelează viitorul. Cu acces unic în culise și imagini spectaculoase aduse la viață printr-o tehnologie vizuală de ultimă generație, în acest documentar se descoperă cum sunt construite, întreținute și reinventate aceste repere extraordinare din Europa.

Al doilea episod, difuzat marți, 30 septembrie, la ora 21:00, explorează minunile inginerești ale Regatului Unit, iar secretele acestora sunt dezvăluite într-un mod atractiv pentru telespectatori. Pionierii de aici au contribuit la formarea lumii moderne, inventând calea ferată și construind poduri, tuneluri și nave uriașe. Astăzi, inginerii britanici duc mai departe această moștenire, creând structuri și mașini de ultimă generație, ajunse la un alt nivel.

În trecut, inginerii britanici au creat mașinării remarcabile, precum avionul Spitfire, care a schimbat cursul unor bătălii din Al Doilea Război Mondial. Astăzi, același spirit de inovație încearcă să depășeașcă alte limite. Un taxi aerian electric, care decolează vertical ca un elicopter și plutește ca un avion, grație aripilor sale, este aproape gata de lansare. Poate transporta 4 pasageri pe o distanță de aproape 160 kilometri, iar specialiștii estimează o piață în dezvoltare de până la 1 trilion de dolari. Despre stadiul proiectului și cât ar mai putea dura până am putea vedea cerul împânzit de asemenea mașinării, aflăm în episodul dedicat Regatului Unit din seria „Inginerie europeană”, marți, 30 septembrie, ora 21:00, la National Geographic.

În 1918, inginerii britanici inventau primul portavion, demonstrând capacitatea lor de a inova și în domeniul maritim. În acest moment, britanicii au construit și testează deja primul feribot 100 % electric. Poate transporta atât pietoni, cât și pasageri cu biciclete, și va oferi o rută rapidă, ecologică, pe Tamisa, 7 zile pe săptămână. Soluția inovatoare în construcția acestui feribot este folosirea materialelor ușoare, un aliaj de aluminiu special construit pentru acest scop, în loc de clasicul oțel folosit pentru feriboturile tradiționale. Feribotul este proiectat să economisească energie datorită unui mecanism inovator care îi permite să parcurgă ruta dus-întors fără a fi nevoie să se întoarcă fizic. În fiecare zi lucrătoare va transporta aproximativ 20.000 de londonezi, contribuind la reducerea poluării aerului. Toate detaliile despre această realizare sunt prezentate în seria „Inginerie europeană”, difuzată în fiecare marți la ora 21:00.

Moștenirea britanică a inovației nu se oprește la industrie. Britanicii sunt renumiți pentru numeroase sporturi, inclusiv fotbalul, stabilind primul regulament oficial în 1863. Cluburile lor – unele dintre cele mai vechi din lume – joacă adesea pe stadioane care sunt adevărate capodopere de inginerie. La Liverpool, FC Everton ridică un nou stadion chiar în zona portuară protejată a orașului. Construcția, evaluată la 500 de milioane de lire sterline și cu o capacitate de 55.000 de locuri, a fost realizată astfel încât să nu afecteze patrimoniul istoric al zonei – o demonstrație de inginerie de vârf.

101_UnitedKingdom_EngineeringEurope_CGI_5
O reprezentare digitală a viaductului HS2. (National Geographic)

Căile ferate au fost mereu o parte importantă a infrastructurii britanice. Prima locomotivă, primul tren intercity și primul metrou, sunt toate realizări ale ingineriei britanice. Acum, proiectul HS2, evaluat la 5,7 miliarde de lire sterline, este cel mai mare sit de construcții din Marea Britanie și, în prezent, cel mai mare proiect de infrastructură din Europa. Noua linie de peste 300 km va lega rapid Birmingham de Londra, cu trenuri care vor atinge 360 km/h și patru stații majore noi. Aproximativ 31.000 de muncitori sunt implicați, iar costurile uriașe au stârnit controverse. Despre provocările acestui megaproiect și rolul viaductelor Cole River puteți afla mai multe în seria „Inginerie europeană”.

La mare adâncime sub Londra, o echipă de ingineri lucrează la o altă megastructură, care este evaluată la 4,5 miliarde de lire sterline. Proiectul se numește Tideway, dar mai este cunoscut și sub numele de ”Super sewer” (Super canalizarea). Tunelul lung de 25 de kilometri este construit de mașini uriașe pentru excavarea tunelurilor, de o lățime cât trei autobuze londoneze. Tunelul va colecta apele pluviale, care, cu sistemul de canalizare realizat în era victoriană, se vărsau în Tamisa. Tunelul funcționează prin gravitație și pompe pentru a transporta apele reziduale către stațiile de epurare, fiind o minune inginerească de mari proporții pe care o puteți descoperi în seria „Inginerie europeană”, la National Geographic.

În fiecare marți, la ora 21:00, la National Geographic, puteți urmări episoadele seriei „Inginerie europeană”, fiecare dintre ele aducând imagini deosebite și povești inedite din cele mai spectaculoase proiecte ale ingineriei din Polonia, Germania, Țările de Jos și Țările Nordice.

Mai multe informații despre noua serie „Inginerie europeană” găsiți în secțiunea dedicată pe site-ul Național Geographic.

