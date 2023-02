Aspectul fizic și ținuta continuă să fie cele mai întâlnite motive pentru care copiii sunt hărțuiți în școlile din România. O soluție la această problemă extrem de importantă ar putea fi introducerea obligativității purtării unei uniforme în fiecare unitate de învățământ, a afirmat Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), la interviurile Digi24.ro.

Csaba Asztalos, președintele CNCD: Din păcate, discriminarea în școli este prezentă. În sondajul nostru de opinie, realizat acum un și jumătate la nivel național, am cerut părinților și profesorilor copiilor din preuniversitar să identifice motivele de hărțurie în școli. Primul motiv a fost aspectul fizic, iar cel de-al doilea a fost ținuta.

Uniforma este un instrument prin care se pot atenua aceste diferențe economice și sociale de excludere între copii. Uniforma mai are și rolul de a promova o identitate și o valoare comună pentru unitatea de învățământ, mai are rolul și de a putea verifica și asigura securitatea în cadrul școlii pentru că știm mai ușor cine aparține comunității școlare. Eu, personal, ca părinte, sunt un susținător al uniformei.

Ați avut sesizări din partea părinților?

Csaba Asztalos, președintele CNCD: Da. Părinții și organizațiile non-guvernamentale au sesizat instituția noastră cu privire la aceste fapte. Noi am desfășurat și activități despre pregătirea profesorilor pe nediscriminare, am făcut și studii, am făcut și un ghid pe care l-am lansat anul trecut, pentru profesori, cum să implementeze principiul egalității. Asta este de fapt obligația legală.

Ne spuneți că acum școala românească este în continuare sub semnul discrimării sociale? Ținuta este, de cele mai multe ori, dictată de statutul social al familie din care vine copilul.

Csaba Asztalos, președintele CNCD: Resursele pe care le are familia, da. Deseori asta este un motiv de tachinare și de hărțuire.

