Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Interviurile Digi24.ro, că este un mit că la Consiliul European se putea fixa un calendar pentru luarea unei decizii în privința aderării la Schengen. El a respins declarațiile „unora” care au indicat termenul de 8 decembrie ca fiind unul fix, ridicând astfel foarte mult așteptările în România.

„Este un anumit mit că la Consiliul European se putea fixa un calendar pentru luarea unei decizii. Au fost diverși care au ridicat așteptările, unii au indicat termenul de 8 decembrie ca fiind fix, ceea ce a ridicat foarte mult așteptările în România și asta este greșit. Sper să nu se mai facă acest lucru, pentru că nici eu, nici domnul președinte Iohannis nu am spus niciodată că 8 decembrie este un termen limită.

Dacă vă uitați la tot ce am spus eu în acest an și am numărat cel puțin 15 interviuri în care am fost întrebat despre când aderăm la Spațiul Schengen, am dat același răspuns. Eu am văzut momentul 2011, când iarăși s-a supralicitat în mod eronat un anumit termen pentru aderare și nu s-a întâmplat. Iată că au fost unii care au făcut același lucru și acum și au ridicat degeaba așteptarea pentru 8 decembrie.

Pentru orice fel de dosar munca diplomatică nu se face prin fixarea unor termene arbitrare artificiale, ea înseamnă construcție, migală, lucru cărămidă cu cărămidă, etapă cu etapă până ajungi la un rezultat. Când ajungi la un rezultat, atunci îl anunți. Asta înseamnă să-ți faci treaba profesionist.

Am văzut tot felul de sfaturi care ne-au fost date de către persoane care habar n-au ce înseamnă negocierile sau care nu și-au negociat niciodată nici măcar propriul salariu. Aș vrea să rugăm pe toată lumea ca să lăsăm diplomația română, cei care se pricep, să-și facă treaba, așa cum am făcut-o și acum. Împreună cu Administrația Prezidențială, împreună cu premierul, sub conducerea Președintelui României, ne-au adus într-un punct în care beneficiem de cea mai mare susținere în acest moment pentru aderarea la Spațiul Schengen decât am avut-o din 2011 până în prezent. Tot ceea ce am reușit să facem până acum s-a datorat unei munci de construcție. Diplomația nu înseamnă că te duci și zâmbești frumos șăgalnic câteva minute, spui o glumă și ai rezolvat. Diplomația în momentul de față înseamnă lucru intens, profesionist, muncă de migală, detaliu. Ați văzut cât de complicat a fost să ajungem la votul pozitiv al Olandei, la susținerea Olandei, sau la susținerea Suediei. Toate acestea se fac prin construcție și ele se construiesc pe un profil al României care este mult mai conturat astăzi.

Este o eroare să ne autovictimizăm. Dacă continuăm să facem lucrul acesta, ne atacăm propria noastră stimă de sine ca națiune, dăm apă la moară Rusiei și forțelor populiste și naționaliste care, din păcate, nu lipsesc nici în România, și nu reușim să mergem mai departe.

Eu am văzut lucrul acesta și în procesul pe care l-am câștigat la Haga. Și atunci au existat tot felul de personaje, unele care apar și acum și care vorbesc despre Schengen și care spuneau cum o să pierdem sau o să luăm jumate din platoul continentat. Uite că a fost o muncă de migală, în care am construit pas cu pas, noi am făcut-o, în România, nici cu firme de avocatură străine. Am câștigat pe merit și am reușit să convingem CIJ și să extindem România cu 9.700 de km pătrați. Asta am făcut-o cu capul sus, cu argumente, ferm, profesionist”, a afirmat Bogdan Aurescu.

