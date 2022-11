Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și președintele PNL București, a afirmat luni, la interviurile Digi24.ro, că liberalii nu i-au retras încă sprijinul politic lui Nicușor Dan, însă a subliniat că edilul general nu „va avea la nesfârșit un cec în alb” și va veni un moment, cel mai probabil după ce trece iarna, când va fi evaluat. Totodată, Ciucu a spus că primarul Capitalei s-a poziționat „vădit” împotriva lui și l-a văzut „ca pe un competitor” care vrea să îi ia locul.

Alexandru Rotaru: Mai are Nicușor Dan sprijinul PNL?

Ciprian Ciucu: Când am ajuns președinte PNL am asumat faptul că nu îi vom retrage sprijinul. Era și absurd după un an de zile. În măsura în care Nicușor Dan s-a comportat ca un partener onest a continuat sprijinul. Nu am anunțat că i-am retras sprijinul. În acest moment, PNL îi asigură majoritatea în Consiliul Municipal. Asta nu înseamnă că domnul Nicușor Dan va avea la nesfârșit un cec în alb. Va veni un moment în care îi vom face o evaluare.

Vom evalua și cum se raportează la PNL, pentru că noi am fost un partener de bună credință. În campania noastră internă, domnia sa s-a poziționat vădit împotriva mea, dar am considerat că trebuie continuăm să îi asigurăm sprijinul. Dar PNL București nu a primit aceeași considerația din partea domniei sale. Nu a fost suficient de atent să nu blocheze anumite proiecte pe care de exemplu primăria sectorului 6 le are.

Cele două criterii de evaluarea sunt cum performează, în al doilea rând onestitatea față de partidul care îi asigură majoritatea. Vom face o evaluare după ce trece iarna.

Alexandru Rotaru: Ce înseamnă retragerea sprijinului politic?

Ciprian Ciucu: Retragerea sprijinului unui primar nu înseamnă că pleacă acasă. Retragerea sprijinului înseamnă că omul va fi forțat să își facă majorități conjuncturale, va negocia cu fiecare formațiune în parte, ceea ce evident va fi mult mai greu.

Alexandru Rotaru: Vă răspunde la telefon Nicușor Dan?

Ciprian Ciucu: Da, discutăm. Relația mea este una profesională și asta e o problemă. Că ar trebui să fie una și politică, atâta timp cât îi oferim sprijinul. Vin cu propuneri de administrație pe care nu le tratează așa cum trebuie.

PNL nu are ce să își reproșeze în relația cu Nicușor Dan. L-a susținut ca primar, i-a plătit campania electorală, i-a acordat sprijinul încă doi ani. Noi nu suntem acum în ofsaid. Am făcut tot ce a ținut de noi, dar e nevoie de doi oameni să danseze un tango. Evaluarea va fi momentul în care vom decide dacă îi mai acordăm acest cec în alb sau dacă îi votăm proiectele doar negociat.

Alexandru Rotaru: Va mai fi Nicușor Dan susținut pentru al doilea mandat de PNL?

Ciprian Ciucu: Dacă zic acum că nu, nu este corect față de el. Dacă spun că îi retragem sprijinul, îi torn plumb în ghete. Vine o iarnă grea, are multe de făcut, și eu încerc să țin acest oraș pe linia de plutire. Vă dați seama ce înseamnă un primar fără sprijin? Vreau să ajute o atitudine corectă, matură a PNL București. Dacă se va umple paharul, sau vom considera că trebuie să îl tratăm altfel, acest lucru se va întâmplă după ce va trece această perioadă grea de iarnă.

Alexandru Rotaru: Nicușor Dan este un primar care nu are inteligenă politică?

Ciprian Ciucu: Nu aș putea spune asta. Nicușor Dan a făcut greșeala să creadă că eu vreau să îi iau locul și m-a văzut ca un competitor. O inteligență politică presupune ca atunci când ți se întinde mâna să răspunzi cumva.

Editor : I.C