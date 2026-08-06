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Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, vine la Interviurile Digi24.ro, de la ora 11.00

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dan dungaciu sustine un discurs
Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, este invitat la Interviurile Digi24.ro, începând cu ora 11:00, într-un moment în care scena politică este marcată de negocierile pentru formarea unui nou Guvern, iar războiul din Ucraina continuă să influențeze securitatea și politica externă a României. Între timp, Parlamentul dezbate de două săptămâni, în sesiune extraordinară, ultimele reforme asumate prin PNRR, iar AUR și PSD au votat umăr la umăr principalele modificări aduse proiectelor de lege aflate pe masa deputaților și senatorilor.

Prim-vicepreședintele AUR este așteptat și cu primele concluzii după negocierile anunțate de George Simion cu toate partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții de guvernare. România a intrat în a patra lună fără un Guvern cu puteri depline, după ce PSD și AUR au votat moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan.

Interviul va aborda și teme de politică externă și securitate, de la războiul din Ucraina și implicațiile acestuia pentru România, la relația țării noastre cu Republica Moldova, dar și cu partenerii occidentali.

Interviul poate fi urmărit, începând cu ora 11:00, pe Digi24.ro, precum și pe platformele Digi24 – Facebook și YouTube.

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