Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS la Primăria Timișoarei, a declarat, în cadrul unui interviu pentru Digi24.ro, că a venit din Germania la 19 ani pentru a face voluntariat la o casă de copii din Timișoara, după care a revenit periodic pentru a se implica în proiecte sociale și culturale. Acesta povestește că, în timp, și-a dat seama că intrarea noilor partide din 2016 pe scena politică este o oportunitate valoroasă pentru România și a decis să se implice și el, având deja în spate experiența de 10 ani din administrația germană.

„Am venit la vârsta de 19 ani. Sunt născut în Germania, am crescut în Germania. Sunt german get-beget. La 19 ani am făcut un an de voluntariat în Timișoara, într-o casă de copii. Atunci am învățat româna de la 0. Tot ce vorbesc este original din Timișoara. M-am îndrăgostit într-un fel de acest oraș, de toată multiculturalitatea, de tot spiritul inovator și de istoria cu Revoluția. Acolo a început România să facă din nou parte din Europa. M-am simțit pentru prima oară european. Am tot revenit, am fondat o asociație în Timișoara, chit că am studiat în Germania. Am avut o carieră în administrația publică germană. Cumva în Timișoara mereu mi-a rămas inima și din 2017 am spus că nu mai pot să stau deoparte”, a spus Dominic Fritz.

Acesta povestește că, după anul petrecut ca voluntar la casa de copii din Timișoara, a continuat să țină legătura cu aceștia până în prezent.

„Acum copiii au crescut. Am continuat să fac parte din viața lor și să încerc să-i îndrumez în viață. Am văzut ce efecte teribile are asupra vieții unui om dacă administrația nu funcționează. În cazul de față, dacă Protecția Copilului este haotică, dacă nu reușește să monitorizeze soarta unui copil în plasament.

Foarte devreme cred că am înțeles cât de important este să avem instituții funcționale care respectă anumite reguli și care aplică legile așa cum sunt gândite. Cred că în România avem o problemă că uneori se fac legi, nu neapărat legile cele mai proaste, dar care nu sunt aplicate așa cum trebuie. Sunt aplicate mai degrabă în favoarea instituției care le aplică, decât în favoarea cetățenilor. Ăsta a fost motivul pentru care, în acel an, la 19 ani, m-am decis să studiez nu doar științe politice, ci și științe administrative, pentru că am vrut să înțeleg această legătură între reguli, aplicarea lor și funcționarea administrației publice.

Gândul meu nu era să candidez atunci. Pentru mine era clar că ce se întâmplă din 2016 încoace în România e o șansă uriașă pentru această țară, această nouă generație de oameni politici, de tineri care se implică în politică, noul proiect politic USR și mai târziu și PLUS, protestele din 2017.

Mi-era foarte clar că aici se întâmplă ceva foarte valoros pentru România și, eu venind din sistemul politic și administrativ din Germania, în România fiind activ mai mult în sectorul cultural și social, am spus totuși că trebuie să pun și eu umărul. Atunci, după multe discuții despre cum să ducem schimbarea și la Timișoara, m-am hotărât să candidez la primărie”, a afirmat Dominic Fritz.

El spune că a ales USR deoarece partidul poate aduce „o reformă de fond în politica românească”.

„De la început, din 2016, îmi era clar, când s-a fondat USR, că ăsta este singurul proiect credibil pentru mine, care poate aduce într-adevăr o reformă nu doar la suprafață, ci de fond în politica românească. Este singurul proiect politic care își recrutează candidații politici după un proces foarte transparent, pe baza voturilor membrilor. Eu, de exemplu, sunt un candidat care în vecii vecilor nu ar fi fost ales de un alt partid. Pur și simplu nu corespund acestui profil de politician vechi”, a declarat candidatul USR-PLUS.

Acesta a lucrat peste 10 ani în administrația publică germană, inclusiv ca șef de cabinet al fostului președinte al Germaniei și fost director al FMI, Horst Köhler, la Berlin.

El vrea să-și folosească experiența în a lucra cu instituții internaționale pentru a dezvolta potențialul Timișoarei ca oraș european.

„Am lucrat pentru un fost președinte care este foarte activ pe scena diplomatică, în cooperarea internațională și cred că aceste legături internaționale devin foarte importante pentru orașul viitorului. Timișoara, ca primul oraș liber de comunism, poziționat geografic unic în zona asta între Budapesta și Belgrad și București, este un oraș care ar putea să aibă un potențial, o strălucire europeană. A avut-o, de fapt, o dată. Timișoara a fost un oraș european dincolo de granițele României. Eu, cu toată experiența mea internațională, cred că pot să fructific acest potențial mult mai bine”, a afirmat Dominic Fritz.

Candidatul la funcția de edil crede că în sistemul românesc există directori care se cred „mai șmecheri ca alții” și există o obișnuință în a da telefon directorului din primărie sau primarului pentru a rezolva o problemă, ocolind astfel regulile.

„Cred că e important să avem din nou un respect pentru reguli care se aplică pentru toată lumea. Asta se referă atât la funcționarea internă a administrației unde nu există directori mai șmecheri ca alții, dar se referă și la relația în administrație și cetățean. Cred că ne-am obișnuit deja prea mult în România la un sistem în care dai un telefon unui director din primărie sau dai un telefon direct primarului ca să rezolvi o chestie. Acest respect pentru regulile de bază ale administrației cred că este ceva ce am învățat și aș aduce”, potrivit acestuia.

Dominic Fritz vrea să rezolve, printre altele, o serie de probleme ale Timișoarei: reducerea spațiilor verzi, transportul în comun și mobilitatea urbană, dezvoltarea cartierelor mărginașe și istorice și pregătirea orașului pentru anul în care va fi capitală europeană culturală.

“Timișoara a fost un oraș foarte verde, un oraș al parcurilor, al florilor. Din păcate, a pierdut foarte mult din această perspectivă verde și cred că viziunea noastră, ca USR-PLUS, este să readucem Timișoara acolo unde ecologia și economia din nou fac o simbioză și de fapt ridică calitatea vieții pentru toți timișorenii. O să începem și un program împotriva tăierii copacilor. Acolo domnul Robu crede că e prim drujbar și nu primar al orașului.

În al doilea, rând, transportul în comun. Timișoara a fost în topul european, primul tramvai tras de cai în România și transportul în comun este la pământ. Timișoara acum este un oraș de astfalt, de beton, cu o viziune de mobilitate urbană care a rămas în anii ‘70. Cred că este foarte important pentru toți să avem un oraș în care indiferent ce mijloc de transport folosești, ai aceleași drepturi, indiferent dacă mergi pe jos, cu tramvaiul sau cu mașina.

Un alt lucru important este calitatea vieții în cartiere. Timișoara a fost dezvoltată aproape doar în centrul istoric, unde vin turiștii, dar e important să ducem dezvoltarea și în cartierele cele mărginașe dar și cele istorice. Timișoara are cele mai multe clădiri istorice în România, patrimoniu arhitectural foarte bogat, care, din păcate, acum este lăsat în paragină și noi avem un program pentru renașterea cartierelor istorice în Timișoara, ca să strălucească orașul din nou.

Alte lucruri urgențe este tot ce ține de capitala culturală europeană. Timișoara a pierdut patru ani și acuma această pandemie este o ultimă șansă pentru noi, pentru că s-a amânat din 2021 în 2023.

Primul lucru ca primar pe care l-aș face ar fi să mă uit la fișa postului a fiecărui funcționar din primărie și la toată structura organizațională a primăriei să vedem cine face ce, de cine avem nevoie și dacă e cine trebuie pe posturile acestea.

Termenul meu de comparație este cu alte orașe din Europa și în toată zona asta estică a Europei și cu potențialul pe care îl are. Timișoara, când e vorba de mobilitate urbană, spații verzi, de sănătate - netrebuie neapărat un spital municipal nou – mai avem foarte mult de recuperat și am stagnat în ultimii opt ani”, susține Dominic Fritz, candidatul Alianței USR-PLUS la funcția de primar al Timișoarei.

