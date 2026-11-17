Dragoș Benea, responsabilul PSD pentru reforma administrativă, este invitat la Interviurile Digi24.ro pentru a explica cum ar putea arăta harta României după 2028. Europarlamentarul social-democrat a vorbit despre mai multe variante de reorganizare, unele dintre ele presupunând desființarea a sute de comune și chiar a unor orașe, dar și o posibilă reorganizare a județelor.

Propunerile lui Dragoș Benea au stârnit deja nemulțumiri atât în rândul unor colegi de partid, în special al celor din administrația locală, cât și în rândul reprezentanților UDMR. Aceștia din urmă iau în calcul inclusiv inițierea unei moțiuni de cenzură dacă reforma va fi menținută în forma propusă.

Câte comune ar putea dispărea în urma unei astfel de reorganizări? Ce se va întâmpla cu orașele mici care nu mai îndeplinesc de mult timp criteriile pentru acest statut și care funcționează, în realitate, mai degrabă ca niște comune? Cum va reuși PSD să își convingă propriii edili să accepte aceste schimbări? Sunt doar câteva dintre întrebările la care încercăm să obținem răspunsuri de la Dragoș Benea, cel care coordonează acest demers din partea PSD.

Interviul poate fi urmărit pe Digi24.ro, precum și pe platformele Digi24 de Facebook și YouTube.