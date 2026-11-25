Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor este marcată anual pe 25 noiembrie, cu scopul de a atrage atenția asupra problemelor din societate. România nu este străină de această realitate, cu femicide și ordine de protecție încălcate. Cristina Praz, expert în egalitate de gen la Centrul Filia, vine la Interviurile Digi24.ro pentru a discuta despre cum arată România anului 2026 pentru femei.

România are oficial în legislația națională termenul „femicid”, cu toate acestea, la fiecare 3 minute, poliția intervine în cazuri de violență domestică, arată datele pe primele 10 luni ale anului, furnizate de IGPR. Discutăm cu Cristina Praz și despre aceste cifre, dar și despre ce spun ele despre societatea românească.

Mai mult, potrivit Centrului Filia, din ianuarie 2025 până în octombrie 2026, cel puțin 97 de femei au fost ucise în România. Cum pot cere femeile ajutor, dar și ce trebuie să facă statul pentru ca România să nu-și mai numere anual victimele? Încercăm să aflăm toate răspunsurile de la expertul în egalitate de gen.

Interviul poate fi urmărit începând cu ora 10:00, pe Digi24.ro, precum și pe platformele Digi24 de Facebook și YouTube.