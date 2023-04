Grindeanu: Drulă a numit director la CFR Marfă pe fratele consilierului său. A semnat un contract păgubos pentru companie

Sorin Grindeanu a vorbit la Interviurile Digi24.ro despre situația CFR Marfă. Ministrul Transporturilor îl acuză pe Cătălin Drulă că a numit un director care înainte de a pleca de CFR Marfă a semnat un contract păgubos, apoi a plecat la concurență.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: Ce înseamnă CFR-ul în România. Să ai grijă să trimiți în faliment companiile statului, ca altele să ia pe nimic aceste active și să prospere dintr-o dată. La stat nu erau cum trebuie, în privat merg...

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24.ro: Cum sunt clădirile din Centrul Vechi lăsate în paragină, dărâmate și construit bloc.

Sorin Grindeanu: Așa, corect! Am să vă dau cel mai bun exemplu. CFR Marfă – De pe vremea, cred că a Guvernului Boc, de când a venit FMI-ul, au cerut închiderea, insolvență și așa mai departe. La CFR Marfă.

Asta undeva în 2011, 2010... Am fost inclusiv eu la Bruxelles, am avut o întâlnire cu doamna vicepreședinte a Comisiei Europene, doamna Verstager, anul trecut pe vremea asta, și am spus: CFR Marfă se află într-o situație economică nu grea, imposibilă, cu 4,5 miliarde lei datorii, și care este în acea formă, numită concordat, care este premergătoare falimentului.

Și până ieșim din acel concordat, vom găsi o soluție și am propus o soluție de tip Alitalia, adică să găsim un nucleu sănătos pe care să-l reținem și pe care să-l dezvoltăm. A fost de acord.

Ce-am găsit acolo! Am găsit un director care a stat doar vreo lună și ceva, eu nu i-am cerut să plece, din contră, care era pus de un ministru de dinaintea mea, și fratele acestui director, care cred că și acum e consilier al acelui ministru (Drulă – n.red.), care înainte de a pleca a semnat un contract păgubos pentru CFR Marfă.

Vă dau un exemplu. Dacă pe CFR Marfă ar costa-o 100 de euro transportul a ceva, ei mergeau la licitație și aveau contracte în care spuneau că le transportă la 50 de euro, deși costul era la 100.

Acest lucru s-a făcut ani de zile. Că de aia a ajuns CFR Marfă în situația asta.

A semnat acest contract și a plecat în privat, la o firmă concurentă a CFR Marfă.

Mă gândesc că (Drulă – n.red.) a avut referințe bune pentru acest domn, din moment ce l-a pus director.

Alexandru Rotaru: Încercați să ne spuneți că exista un director în CFR Marfă, care subcontracta cumva, la o companie concurentă pe care o avantaja față de CFR Marfă?

Sorin Grindeanu: A mers la concurență. Dar vreau să vă spun partea bună. S-a numit un director din interior, tânăr, niciun fel de susținere politică, i-am cerut un singur lucru – să se raporteze doar la mine, să fie convins că are toată susținerea mea, și să renunțe la toate contractele dezavantajoase pentru CFR Marfă.

Ce s-a întâmplat? Presiunile la care a fost supus, amenințările... șmecherii de genul: „Lasă că facem o licitație și o să pierdeți”... A venit direct la mine și a zis „Nu merg așa la licitație”. I-am zis: „Mergi cât să fie în câștig CFR Marfă ”. Și așa a făcut.

De ce vă dau aceste amănunte? Pentru a vă arăta că de fiecare dată, probabil a funcționat acest tip de discuție, și în acești zeci de ani s-a dus în cap CFR Marfă.

Iar după ce s-au luat decizii de acest fel, să știți că CFR Marfă a trecut pe profit operațional. Anul acesta va trece pe profit curat.

Dacă se va continua această linie, n-are cum să nu se întâmple.

Editor : Liviu Cojan