Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova, a declarat marți, la Interviurile Digi24.ro, că speră ca țara sa să adere la UE mai devreme de anul 2030. „Eu mă ambiționez să grăbesc procesul și să motivez și colegii și cetățenii, ca să ne mișcăm mai repede”, a spus el.

„Suntem parte a familiei politice europene, suntem membri, participăm la procesul de luare a deciziilor în contextul alegerilor parlamentare. Noi vom ajuta colegii noștri pentru aceste alegeri și este o ocazie foarte bună de a vorbi o dată în plus despre Republica Moldova, aspirațiile noastre de integrare, condițiile în care ne aflăm acum, să informăm omologii noștri, colegii noștri din prima sursă despre ambițiile noastre, pentru că suntem porniți pe un ritm mai accelerat în procesul de negociere”, a declarat Igor Grosu.

De asemenea, el a mai adăugat că și în Republica Moldova este un an încărcat, plin de evenimente.

„Suntem într-un an electoral și noi, avem alegeri prezidențiale în toamnă și un referendum, cu alte cuvinte este un an încărcat, plin de evenimente și evenimentul de la București (n.r. Congresul PPE) este o ocazie ideală pentru noi să ne întâlnim cu președinți, omologi, președinți de parlamente pentru a discuta și a face un schimb de opinii”, a mai afirmat el.

Igor Grosu spune că „vrea să grăbească procesul de aderare a R. Moldova la UE”

Întrebat care este ținta Republicii Moldova în ceea ce privește aderarea la UE, Igor Grosu a răspuns că Maia Sandu a anunțat anul 2030, însă că ar vrea să fie grăbit procesul.

„Doamna președintă a anunțat 2030, e un orizont pe care noi ni l-am propus, eu susțin această țintă, dar în același timp am spus colegilor și spun tuturor că ne vom ambiționa să grăbim procesul. Cu tot respectul față de țările care au parcurs această etapă, părerea mea acum e că Republica Moldova, Ucraina, Europa, estul Europei trăiește o dinamică și evenimentele se schimbă cu o viteză care n-a mai fost până acum 10 ani. Trebuie să ne adaptăm, să găsim oportunități și în această situație dificilă și cred că am realizat asta din 2022 și până acum cu succes. În 2022 am obținut statutul de țară candidat și în 2023 - deschiderea negocierilor și mulțumim celor 27 de state și în special României, care de fiecare dată a fost și este avocatul nostru”, a mai explicat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului din Republica Moldova speră, totodată, ca Republica Moldova să adere la UE înainte de 2030.

„Eu mă ambiționez să grăbesc procesul și să motivez și colegii și cetățenii, ca să ne mișcăm mai repede”, a conchis Igor Grosu.

