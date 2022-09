Vicepremierul Hunor Kelemen a declarat, la interviurile Digi24.ro, că nu există o alternativă la coaliția PSD-PNL-UDMR, „cel puțin pentru următorii doi ani” și a spus că este pregătit să lucreze și cu Marcel Ciolacu ca prim-ministru, atunci când liderul PSD va prelua funcția de prim-ministru în cadrul rotativei agreate de partidele din arcul guvernamental - „eu sunt gata pentru a colabora cu oricine din coaliție, nu am o problemă”.

„Coaliția este funcțională. Nu am de unde să știu dacă va fi pe șapte ani, dar asta ar fi de dorit. În acest moment, cel puțin pentru următorii doi ani, nu există alternativă la această coaliție. Indiferent cine ce spune, nu există alternativă la această coaliție”, a spus Hunor Kelemen, întrebat cum evaluează coaliția de guvernare.

„Eu am lucrat cu foarte mulți premieri și trebuie să vă spun că am lucrat cu foarte mulți președinți de partide. Doar ei au lucrat cu doar doi președinți de la UDMR. Eu am lucrat cu mai mulți președinți. Deci, din punctul meu de vedere, se poate lucra cu oricare dintre ei, eu sunt gata pentru a colabora cu oricine din coaliție, nu am o problemă”, a mai spus vicepremierul, întrebat cum va lucra cu Marcel Ciolacu, odată ce acesta va prelua funcția de prim-ministru.

„Rotativa se face. E un acord de coaliție, dacă nu vrei să faci, trebuie să faci un alt acord de coaliție. În acest moment, la nivel de coaliție nu s-a discutat niciodată că nu s-ar face. Se face, în mai sau când va fi momentul”, a adăugat Kelemen.

Întrebat cu privire la afirmațiile lui Rareș Bogdan, care spunea că alianța dintre PNL și PSD este o „căsătorie de interes”, Kelemen a spus:

„Nu știu, nu pot să mă gândesc eu cu capul domnului Rareș Bogdan. Nu pot să intru în această logică”.

