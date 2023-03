Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, spune că rotativa guvernamentală ar trebui să fie amânată până în luna iunie, după depunerea cererii de plată numărul 3 din PNRR. Invitat la InterviurileDigi24.ro, el a afirmat că schimbarea ministrului MIPE, odată cu rocada din Guvern, ar putea să „influențeze cursul firesc al cererii de plată”.

Întrebat, joi, la InterviurileDigi24.ro, dacă va rămâne ministrul MIPE și după rotativa guvernamentală, Marcel Boloș a răspuns: „Oricine va fi ministrul MIPE care va vorbi doar de dragul de a da bine în public, mai devreme sau mai târziu va avea de suferit. Rostul ministrului Investițiilor Europene este de a spune clar condițiile pe care le are România de îndeplinit în PNRR ca să primească banii. Dacă eu aș spune că totul este roz și nu trebuie făcut nimic, m-aș descalifica profund profesional. Oricine își dorește să moară demn, și eu îmi doresc acest lucru. Și nu ar fi corect față de interesele României. Sunt foarte mulți bani în joc, responsabilitatea ministrului este de a spune clar ce condiții avem de îndeplinit”.

„Decizia de a face și a pune în implentare un jalon vs. decizia de a pierde banii este o decizie a guvernului și a coaliției și cred că coaliția a dat dovadă de înțelepciune pentru România. Acum, văzând că flexibilitatea Comisiei tinde spre zero, atunci prefer să spun: acestea sunt condițiile pe care România trebuie să le îndeplinească. Am fost optimist în privința condițiilor de modificare a PNRR, dar văzând rigiditatea Comisiei, nu pot să vând gogoși pentru ca mai apoi să ajungem cu PNRR în haos”, a explicat ministrul.

Boloș spune că își dorește să conducă MIPE și după rocada guvernamentală, însă afirmă că nu depinde de ceea ce vrea el: „Nu depinde de dorința mea. Oricine care a pornit o serie de proiecte și a inițiat o serie de reforme și-ar dori să continue. Fiecare își face însă un bilanț personal. Mi-a trebuit două luni ca să fiu la zi”.

Potrivit acestuia, „schimbarea ministrului poate să influențeze cursul firesc al cererii de plată, dar asta nu e un motiv pentru care nu s-ar produce rotativa”.

Întrebat dacă ar fi bine să se amâne rotativa pentru la depunerea cererii de plată numărul 3 din PNRR, Marcel Boloș a spus: „E de dorit să închidem această activitate, pentru România vorbesc, din punct de vedere al interesului pe care îl are România ca țară și cred că prima dată ar fi bine să se finalizeze cererea de plată și după aceea să se producă rotativa. Nu este decizia mea. Dacă terminăm la început de iunie și avem toate documentele, noi am încercat să depunem cererile când am considerat că avem toate documentele solicitate de Comisie. Luna iunie poate însemna depunerea cererii și după se poate întâmpla rotativa, dar este decizia Coaliției”.

