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Video Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, la Interviurile Digi24.ro: ce se întâmplă cu primăriile din 2028?

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
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Comasarea primăriilor revine în discuția publică, după mai multe încercări de reformare a administrației locale care nu s-au concretizat. De această dată, autoritățile au început cu promisiunea unei comasări voluntare, încurajată prin stimulente financiare și prioritate la finanțarea investițiilor pentru localitățile care acceptă să se unească. Ideea a fost primită cu reținere chiar de către liderii din teritoriu, care spun că primarii nu vor renunța la scaun. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a acordat un interviu pentru Digi24.ro, care va fi difuzat începând cu ora 13.

Reforma administrației locale este din nou promisă de la Palatul Victoria. Inițial, ministrul Dezvoltării i-a îndemnat pe primari să accepte comasarea voluntară a localităților, în schimbul unor bonusuri și al priorității la finanțarea investițiilor. În vizor au fost luate primăriile din comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori.

Ulterior, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lăsat de înțeles că etapa comasărilor voluntare ar putea dura doar până în martie, când Guvernul ar urma să își angajeze răspunderea în Parlament pentru o reformă care să prevadă și comasări obligatorii. Care vor fi criteriile și ce primării ar putea fi vizate? Ministrul Dezvoltării va explica la Interviurile Digi24.ro, căci promisiunea unei reforme în administrație a revenit constant în ultimii ani, o dată cu schimbarea Guvernelor, însă niciodată nu a fost concretizată.

Pe de altă parte, facturi de miliarde de lei așteaptă să fie decontate prin programul Anghel Saligny, iar primăriile și constructorii vor să știe când vor ajunge banii pentru lucrările deja executate. Până acum, Ministerul Dezvoltării nu a primit fonduri suplimentare la prima rectificare bugetară.

Un alt subiect de interes rămâne fiscalitatea locală. Vor crește sau nu impozitele și taxele locale anul viitor, în condițiile în care liderii PSD au promis că nu vor exista noi majorări?

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