Ministrul Economiei: E momentul să renunțăm la TVA preferențial de 5% pentru iahturile de lux

Radu Oprea, ministrul Economiei, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, că nu înțelege care este rostul cotei de TVA de 5% la ambarcațiunile de lux, propusă de Coaliție, adăugând că „pe majoritatea românilor, care sunt plătiți cu salariul minim pe economie, nu-i încălzește”. El a mai precizat că este momentul să renunțăm la acest TVA preferențial pentru iahturile de lux.

„Nu am informații despre o creștere de TVA. Din contră, am auzit că Marcel Ciolacu vorbea despre o cotă de TVA de 19%, 9%. L-am auzit vorbind despre anumite cote de TVA de 5% cum ar fi, spre exemplu, cea la ambarcațiuni de lux. Chiar n-o înțeleg. Care ar fi rostul? Pe majoritatea românilor, care sunt plătiți cu salariul minim pe economie, nu-i încălzește”, a mai spus ministrul Economiei.

Coaliția analizează un pachet de măsuri fiscale, printre care eliminarea unor facilități fiscale, dorită de premierul Marcel Ciolacu, în contextul în care pierderile rezultate din acordarea de facilități fiscale s-ar ridica la 75 de miliarde de lei. Surse guvernamentale susțin că s-a convenit cu oficialii de la Comisia Europeană ca din septembrie să fie doar două cote de TVA.

În acest moment există multe derogări de la cota de 19%, cum ar fi cea de 5% pentru cultură, cărți, manuale școlare, unele servicii turistice, tranzacțiile imobiliare, mâncarea pentru animale.

Comisia Europeană cere să nu mai existe aceste derogări, și acest lucru ar însemna ca 5% TVA să nu mai existe decât pentru protezele medicale. Ar urma să rămână TVA redus, la 9%, pentru alimente, medicamente și pentru serviciile HORECA.

Modificările fiscale ar urma să privească și impozitele plătite de marile companii, dar discuțiile din Coaliție sunt greoaie, pentru că PSD și ministrul liberal al Finanțelor, Marcel Boloș, susțin luarea acestor decizii, în timp ce PNL se opune, chiar criticându-l pe propriul ministru. O nouă rundă de negocieri pe acest subiect va avea loc între liderii Coaliției luni.

Editor : B.C.