Ministrul Economiei, Radu Oprea, avertizează că România riscă să piardă fondurile de la Uniunea Europeană, dacă nu se încadrează în ținta de deficit. În pandemie, România s-a împrumutat mult, dar „a risipit banii”, în loc să-i investească în economie, a explicat ministrul la Interviurile Digi24.ro.

„Suntem în procedură de deficit excesiv pentru că am ajuns pe un vârf la începutul pandemiei, de 9%. Din păcate, faptul că ne-am împrumutat foarte mult și avem acel deficit care ne costă, intrând în procedură, am risipit banii. Nu am făcut ceva foarte bun, în sensul de a investi în economie, care să producă alți bani”, a spus Radu Oprea.

„Eu știu că în PNRR sunt condiții foarte clare legate de fondurile europene, dacă nu ne încadrăm în deficit. Există riscul să pierzi aceste fonduri, să înghețe până ieșim dintr-o anumită zonă”, a adăugat el.

România trebuie să se încadreze într-un deficit de 4,4%, conform țintei asumate prin PNRR.

„Este un angajament al Guvernului României, pe care România trebuie să-l respecte. Există un dialog cu Comisia Europeană, am avut un dialog foarte aplicat la Guvern. Faptul că suntem deja cu cererea de plată 2 aprobată, cererea de plată 3 își urmează cursul, există această discuție referitoare la procedura de deficit excesiv și la faptul că, într-adevăr, trebuie să facem acel efort de a arăta că putem să revenim pe trendul descendent referitor la împrumuturile pe care le facem”, a spus Oprea.

Ministrul spune că „cineva va trebui să poarte responsabilitatea” pentru faptul că România a intrat în procedura de deficit excesiv.

