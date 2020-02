Candidatul independent, Nicușor Dan, a obținut susținerea PNL pentru o candidatură la Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut de președintele PNL, Ludovic Orban. Cei doi au avut marți o întâlnire în urma căreia au bătut palma pentru o susținere.

Principalele declarații:

Despre anunțul lui Vlad Voiculescu

Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei: Este un anunț demn și repsonabil. Am început campania noi toți spunând că o avem ca adversar pe Gabriela Firea și că este dorit un singur candidat. S-a lămurit că o să avem alegeri într-un singur tur, a existat sprijinul USR și acum al PNL, atunci este un anunț logic, demn și responsabil, pe care îl salut.

Robert Kiss, realizator Interviurile Digi24.ro: Tandem?

Fără îndoială Vlad Voiculescu este o persoană cu multe competențe și mi-aș dori să lucrăm împreună. Din ce poziție, vor stabili partidele care vor candida la Consiliul General. Vom avea un dialog zilele acestea.

Listă comune PNL-USR-PLUS?

Eu am plecat ca și candidat independent, am obținut susținerea partidelor. E un lucru remarcabil că fiecare din partide a renunțat ca să susțină un independent. Decizia este la conducerea fiecărui partid.

Cum a primit PLUS decizia?

Aș prefera să nu comentez ce s-a întâmplat într-o discuție privată. Acum un an am spus că merg ca independent și cer sprijinul partidelor de opoziție, am fost transparent, de multe ori am spus că am discuții. Am avut discuții și cu PNL, care s-au concretizat ieri.

Liste comune sau fiecare partid să candideze separat?

La Consiliul General mi-ar plăcea să agreem primarul și echipele de consilieri înainte de alegerile locale niște principii, pe care să se bazeze hotărârile și deciziile primarului. Legat de listele de consilieri generali, e mai puțin important atâta timp cât există un acord, la candidații comuni la sector – aș vrea să avem și e bine să avem o colaborare.

Despre sondaje

Dacă există mobilizare, opoziția poate să câștige 6 sau 7 din primării. Singura incertitudine este la sectorul 3, unde Robert Negoiță se apropie de 50 la sută. În 2016, pe o prezență redusă a câștigat Gabriela Firea. Eu cred că sunt șanse.

Eu ca independent am un public de 10-15% care mă votează, susținut de USR sunt undeva la 25% - vorbim grosier – susținut doar de PNL sunt undeva la 35%. Un candidat al opoziției este la 60%. Astea sunt grosier cifrele, pe care le-a dat sondajul făcut la începutul unii ianuarie.

Discuțiile cu PNL

Am discutat dar nu legat de oameni, ci despre ce e de făcut pentru București. Rezonăm aici.

Despre afișele în campanie

O să facem... sunt multe scenarii, dacă o să fie alianță sau liste separate. În mod obligatoriu va trebui să-mi plătesc campania și o să vedeți pe afișe partidele care mă susțin.

USR atacă PNL. Vă afectează aceste săgeți?

E jocul politic normal în perioada asta. E important ca jocul politic să rămână în limite rezonabile, ca membrii partidelor să facă o campanie eficientă. Aceste înțepături să nu lase urme în rândul susținătorilor.

Care este pasul următor?

Discuții, negocieri pe o colaborare care vizează două lucruri: politici - aici lucrurile sunt simple, politica este să reducă cheltuielile ca să corespundă cu veniturile și să copieze ce au făcut orașele occidentale acum 40 de ani. Mai dificilă este discuția pe oameni.

Pare un pic de supărare în USR-PLUS, va fi afectată alianța?

Este firesc ca două partide în alianță să aibă dificultăți în a alege candidați comuni în peste 3.000 de UAT-uri. Lucrurile astea sunt dificile și la partide noi și la partide vechi. Bucureștiul – pe care îl cunosc mai bine – am văzut o compatibilitate de viziune.

Alegeri anticipate odată cu alegerile locale?

Dacă vom avea această suprapunere ea are avantajul că ieșim din această criză care a început după alegerile europarlamentare din 26 mai. Dezavantajul este că n-o să mai putem discuta foarte mult sau o să treacă în plan secund dezbaterile pe subiectele locale.

Care sunt cele mai grave probleme?

Traficul, de departe, corelat cu parcarea. Avem tot mai pregnantă problema poluării, avem o problemă foarte mare cu încălzirea centralizată, din fericire am avut o iarnă blândă. Și problema clădirilor cu risc seismic. Astea sunt pe termen scurt. Mi-aș dori să preiau o administrație funcțională, care să se ocupe în centre culturale în cartiere, să compatibilizăm școlile cu economia locală, cum să dezvoltăm IT-ul. Aceste 4 lucruri trebuie rezolvate cu prioritate.

Prima măsură când ajung în primărie este să deschid ușa mare pentru cetățeni. E nevoie de un gest simbolic. E penibil să ai o ușă de acces blocată cu un lacăt.

Cum veți rezolva problemele?

O problemă uriașă e cum echilibrăm financiar primăria. Firea a spus că tehnic suntem în incapacitate de plată. Primul lucru este să te duci către cheltuieli, să le reduci ca să nu intri realmente în incapacitate de plată.

Pe trafic sunt mai multe segmente. Cel mai ieftin și rapid este implementarea managementului de trafic. Să pregătim un parteneriat cu guvernul – lucrările pentru centură.

Vorbim de centura capitalei de atâția ani. E posibil?

Pare, când vorbim de centură, că vrem să trimitem o rachetă pe Marte. Când de fapt trebuie să lărgim la 4 benzi o șosea cu 2 benzi. Nu avem foarte mulți bani penru investiții – este singura mea promisiune penru marea infrastrucutură. Și include și Prelungirea Ghencea. Podul Ciurel este o discuție, putem să o avem. Nu trebuie să faci o autostradă care să străbată o autostradă de la est la vest prin Piața Unirii, așa ceva nu trebuie făcut. Este o problemă a zonei de vest care are ca ieșire și intrare doar Blvd. Iuliu Maniu, aici sunt soluții punctuale care vizează Blvd. Timișoara, lărgirea șoselei de centură și drumurile de la Lacul Morii.

Despre Prelungirea Ghencea

De ce nu s-a întâmplat nimic în ultimii ani? Nu s-au alocat bani. E un proiect de 500 de milioane de lei, pentru care până acum s-au alocat circa 20 de miliaone de lei, sub 5% în zece ani.

Planul de mobilitate urbană e un document care conține principii bune. Ce voi face este să ieșim cu un plan în care să spunem realist ce putem face în următorii 4 ani.

Cum veți reduce mașinile în București?

Este o întrebare crucială pe ce va face administrația publică în următorii ani. Trebuie un transport public funcțional, curat și cu program care să fie respectat. Până nu ai transport public funcțional, nu poți să le ceri bucureștenilor să îl folosească. Soluții: șosea de centură, apoi managementul de trafic, trebuie o strategie de parcări – gratuite la intrarea în oraș, conectate cu transportul public. Mai e ceva dureros, prin politica de prețuri – trebuie să stimulăm oamenii să parcheze mai departe, nu în ușa blocului, să nu mai parcheze pe prima bandă. Așa poți să ai un orar predictibil pentru transportul public.

Dacă veți fi ales primar veți face șoseaua de centură în mandatul dvs?

Da. Am criticat-o pe Firea de multe ori, dar faptul că a pus niște garduri la tramvai a fost o măsură bună.

Domnul Orban le-a criticat.

De asta e democrație.

Ar trebui mărite taxele pe a doua mașină?

Aici e vorba despre strategia de parcare. Trebuie să introducem toate locurile de parcare într-un sistem inteligent. Din politica de prețuri să fii capabil să stimulezi parcarea. Din politica de prețuri poți taxa... E o prostie ca fiecare să aibă un loc rezervat, al lui, dintre locurile publice. În orașele civilizate, fiecare are un abonament.

Despre metroul din Drumul Taberei

Ce își permite Primăria este să preia centura și să grăbească finalizarea ei. Nu-și poate permite preluarea metroului și finalizarea lui. Subvenția la Metrorex înseamnă sinucidere. Având autoritatea votului, primarul general poate să pună presiune pe calendarul de realizare. Ar trebui măcar să avem un calendar realist.

Despre taxa Oxigen

Eu am fost împotriva taxei, în acest moment, pentru că nu făcea decât să aducă taxe în plus pentru bucureșteni. Dacă o să avem un transport public civilizat, da, este nevoie... strategia de parcare, eliberarea primei benzi, ne va permite asta. O modalitate indirectă de taxare este prețul parcării.

Despre mașinile poluante în centru

Trebuie să facem cu adevărat ITP-ul, penru că există filiere pentru a-l evita. Apoi, când avem transport public civilizat, prin politica de parcare o să vedeți în Sofia că circulația este fluidă și nu o să vedeți un mare aflux în centrul capitalei.

Mașinile parcate pe trotuar

Este o aberație să ai parcare publică cu 5 lei pe oră și în zonă să poți parca gratuit. Trebuie să ai prețuri care să descurajeze...

Dar mașinile nu prea se mai ridică...

Orice loc de parcare trebuie să-l aducem ca loc formal și să-l taxăm, și în funcție de cerere și ofertă poți să ridici și să cobori prețul unui loc de parcare. Dar pentru asta nu mai trebuie să avem oameni care primesc 5 lei pentru 20 de locuri.

Mașinile parcate ilegal vor fi ridicate?

În primă fază, acele locuri informale trebuie drastic sancționate – pe trecerea de pieton sau stații de autobuz. Iar locurile formale trebuie integrate într-o aplicație și taxate. O să avem o aplicație pe telefon, cu care o să și putem să plătim. Dacă nu plătim, un angajat al primăriei vine și amendează. Pentru oamenii din afara Bucureștiului va fi plata prin SMS.

Despre gropile de gunoi

E una din problemele grele. Ele trebuie să respecte legea. Dacă sunt închise, nu vor fi de pe o zi pe alta. Economia de piață va găsi alte zone în apropierea Capitalei unde să fie amplasate alte gropi de gunoi. Autoritatea locală a cumpărat în mandatul lui Sorin Oprescu un laborator mobil performant cu care să măsoare și să dovedească Gărzii de Mediu că în anumite zone se depășesc limitele maxime. Poate forța Garda de Mediu, sau să meargă în instanță. Ca ONG-ist, nu o să mă dau în lături să merg în instanță. Apoi, trebuie să implementăm colectarea selectivă. Aici trebuie să vorbim cum să modificăm contractele operatorilor de salubritate, la un preț mai mare – vor veni la săptămână să ridice hârtia, apoi plasticul.

Se face colectare selectivă?

Din câte știu, se face o minicolectare selectivă. E ceva simbolic.

Cetățenii pot fi constrânși?

Ce fac orașele civilizate: să taxeze gunoiul în funcție de volum – excluzi hârtie, plasticul și sticlele pe care le iau gratis - și ce rămâne te taxez.

Despre sistemul de termoficare

Un lucru obligatoriu – să păstrăm sistemul centralizat. Altfel crește poluarea. Acest sistem este un bun de păstrat. Problema e că nu s-a investit în el. Trebuie investit în modernizarea sistemului primar, costă cam un miliard de euro, cel secundar e destul de bun. Mai trebuie ca lucrările să dureze ca în sistemul privat. Soluția e unică, deși munca e laborioasă. E o problemă care poate fi rezolvată în zece ani. Specialiștii de la Termoenergetica știu locurile vulnerabile, trebuie schimbate țevile vulnerabile.

Companiile municipale le veți desființa?

A fi o prostie să ne întoarcem de la Termoenergetica la RADET, cea de iluminat trebuie să rămână dar cu un audit la manegementului, sunt companii total inutile de exemplu „Sport pentru toți”. Companiile care dublează activitatea primăriei trebuie desființate.

Veți avea majoritate în consiliu?

Categoric va exista o majoritate formată din actualele partide de opoziție. Eu aș dori să avem un acord politic care să vizeze și soarta companiilor municipale.

Aveți pregătit un slogan electoral?

Sloganul cu care am fost în stradă zilele astea este „București sută la sută”.