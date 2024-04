Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, că își dorește ca împreună cu PSD să continue coaliția de guvernare timp de 10 ani de zile, cu Nicolae Ciucă președintele țării. El a asemănat demersul celor două mari partide din România cu situația politică din Germania, unde la putere s-au aflat mult timp creștin-democrații Angelei Merkel și social-democrații conduși de Gerhard Schroeder și ulterior de Olaf Scholz.

„Cam 10 ani de aici înainte, ca în Germania. În coaliția CDU-SPD, din care din când în când mai făcea parte FDP-ul liberal, un fel de UDMR, sigur că altceva, vioara întâi a fost permanent CDU. Îmi doresc ca vioara întâi să fie Nicolae Ciucă, respectiv PNL, în parteneriat cu SPD-ul (social-democrații – n.red.) nu al domnului Scholz sau al domnului Schroeder, ci cu al domnului Ciolacu.

Când m-am referit la 10 ani, vorbind despre doamna Merkel, cu regim parlamentar ca și cel german, în care cancelarul are și roluri pe care le are președintele, am vorbit de fapt despre o proiecție de putere pentru 10 ani a unui președinte, Nicolae Ciucă”, a spus Rareș Bogdan în discuția cu jurnalistul Alexandru Rotaru.

