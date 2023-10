Siegfried Mureșan a vorbit joi, la „Interviurile Digi24.ro”, despre congresul PPE care va avea loc anul viitor în București și motivele pentru care va fi organizat în țara noastră.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: De ce a fost ales Bucureștiul pentru organizarea congresului PPE, din primăvara anului viitor?

Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE: Am propus organizarea congresului PPE dinaintea alegerilor europarlamentare din 2024 în România din 3 motive. În primul rând, România va avea anul viitor 4 rânduri de alegeri, suntem cel mai mare stat al UE care are alegeri parlamentare anul următor, dar avem pe lângă acestea și pe lângă alegeri europarlamentare, avem și alegeri locale și alegeri prezidențiale. PNL a fost întotdeauna principalul partid proeuropean din România și suntem convinși că prin alăturarea liderilor europeni, a tuturor celorlalte partide, membre ale PPE la București vor reuși să arătăm oamenilor din nou că PNL este un partid puternic, credibil pe plan european și că ceea ce noi vom promite oamenilor în campanie vom realiza. De ce este acest sprijin important pentru noi în anul electoral. Cel de-al doilea motiv pentru care am propus organizarea congresului la București este faptul că, în ultimii ani, noi am avut în România o guvernare proeuropeană responsabilă și în toate situațiile de criză, România a acționat în deplin spirit european și în solidaritate cu UE. Am ajutat Italia și Spania în primul val de Covid și noi am fost ajutați la rândul nostru. Comisia Europeană a achiziționat vaccin comun pentru toate statele membre ale UE, Comisia Europeană a creat mecanismul de redresare și reziliență din care este finanțat PNRR-ul. Deci am acționat în deplin spirit european, fie că a fost pandemie, fie că a fost criza din Ucraina și acest lucru, în cadru congresului, vom putea repeta liderilor europeni. Al treilea motiv este că astfel se dă un mesaj de solidaritate nu doar cu România, ci cu toate statele din Europa Centrală și de Est care au dus greul în timpul războiului din Ucraina, mesaj de solidaritate și cu Republica Moldova și cu Ucraina. Va fi un congres despre cum vede PPE următorii 5 ani, va fi un congres la care vom alege candidatul nostru pentru poziția de președinte al Comisiei Europene, vom adopta programul nostru electoral și noi vom câștiga alegerile europarlamentare și ca atare congresul care va adopta programul electoral pe următorii 5 ani va adopta de fapt programul de guvernare al UE pe următorii 5 ani. Deci vor fi decizii importante pentru România și pentru UE și vrem să ne asigurăm că estul Europei, Republica Moldova, Ucraina vor juca un rol central și vor fi ajutate pe viitor.

