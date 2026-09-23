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Victor Ponta, la Interviurile Digi24.ro. Cum se văd negocierile pentru noul Guvern și care sunt scenariile ieșirii din criză

Ema Stoica Data publicării:
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Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Victor Ponta este invitat la Interviurile Digi24.ro, într-un moment în care partidele parlamentare încearcă să găsească o soluție pentru formarea unui nou Guvern. Fostul premier va vorbi despre cum s-a văzut din opoziție propunerea președintelui pentru Siegfried Mureșan, dar și despre variantele de guvern pe care grupul din care face parte le-ar susține.

Victor Ponta, deși plecat din Partidul Social Democrat, a rămas un apropiat al acestuia, iar ultimele săptămâni l-au găsit frecvent în discuții cu Sorin Grindeanu și conducerea partidului. Am putea vedea o colaborare mai strânsă între grupul Uniți pentru România și PSD? Ar putea fi Victor Ponta pe lista scurtă pentru un viitor guvern PSD? Vom încerca să aflăm toate răspunsurile, în direct, de la acesta.

Interviul poate fi urmărit pe Digi24.ro, precum și pe platformele Digi24 – Facebook și YouTube, azi, începând cu ora 10:00.

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