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Vlad Ionescu, consilierul lui Nicușor Dan, în direct la Interviurile Digi24.ro. Alegerile din SUA și miza pentru România

Ema Stoica Data publicării:
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Vlad Ionescu, consilier de stat în Administrația Prezidențială, în Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni. Inquam Photos / Octav Ganea
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Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite pot schimba echilibrul de putere de la Washington și pot influența direcția administrației Donald Trump în următorii doi ani. Primele rezultate parțiale vor arăta cât sprijin mai are actualul președinte în Congres și în ce măsură își va putea continua agenda, atât pe plan intern, cât și în politica externă.

 

Cum se reflectă rezultatul votului în relația România-SUA? Cât de mult se poate schimba parteneriatul strategic dintre cele două țări și care sunt prioritățile Bucureștiului în relația cu
administrația Trump? Ce înseamnă noul rezultat pentru NATO și pentru relația Statelor Unite cu Europa?

Discutăm despre toate aceste subiecte cu Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, responsabil de politica externă și parteneriate strategice, la Interviurile Digi24.ro.

Interviul poate fi urmărit începând cu ora 10:00, pe Digi24.ro, precum și pe platformele Digi24 de Facebook și YouTube.

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