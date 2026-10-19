Când devine statul partener și când devine risc pentru un business?

Aproape orice antreprenor român ajunge, la un moment dat, să se întrebe dacă merită să lucreze cu statul. Nu există un răspuns universal, dar există o distincție pe care prea puține companii o fac la timp: diferența dintre statul ca partener contractual și statul ca sursă de risc sistemic. Deși cele două vin din aceeași relație, sunt lucruri diferite.

Pe hârtie, un contract cu o autoritate publică arată foarte bine. Procedura e reglementată, caietul de sarcini e bătut în cuie, iar clientul are o calitate rar întâlnită în mediul privat: nu poate da faliment. Pentru firmele din construcții, IT sau servicii, un contract public înseamnă volum, un nume bun în portofoliu și, cel puțin teoretic, un somn mai liniștit în privința solvabilității.

Doar că siguranța asta e parțială. Garantează că obligația de plată există, dar nu și când sau cum va fi onorată. Iar acolo intervine hazardul bugetar.

Ultimii ani au arătat clar unde e problema, și nu e una juridică, clauzele fiind de regulă redactate corect. Problema e disciplina de plată. Sectoare întregi trec periodic prin același scenariu: facturi neplătite la termen, cash-flow blocat, presiune care ajunge, în cascadă, la furnizori și apoi la angajați. La nivel de politică fiscală, amânarea decontărilor a devenit practic un instrument de raportare a deficitului. Pentru un business, nu contează dacă motivul e că statul chiar n-are bani sau că amânarea îi convine Beneficiarului în raportul de trimestru, rezultatul e același: ești neplătit.

Peste toate astea se adaugă imprevizibilitatea legislativă, cu care ne-am obișnuit mai mult decât ar trebui. Modificările fiscale apar de pe o zi pe alta, iar criterii noi de inactivitate sau obligații de conformare pot apărea în plină executare a contractului. Practic, cine semnează azi cu statul acceptă un cadru flexibil pentru stat și rigid pentru el pentru că statul poate schimba regulile din mers, dar privatul nu poate renegocia nici prețul, nici termenii la fel de repede.

Cu toate astea, statul are totuși nevoie de privați, și nu doar pentru colectarea taxelor, așa că întrebarea reală e cum gestionezi relația. Iar aici marea problemă vine, de cele mai multe ori, din optimismul de la momentul licitației: prea mulți antreprenori tratează o licitație publică precum o vânzare B2B obișnuită, ca și cum „e statul, deci vin banii” ar însemna automat „vin banii la timp”.

Când trezoreria e deja pe zero, e prea târziu să-ți mai pui întrebările care ar fi făcut o diferență înainte de depunerea ofertei:

Ce pondere va avea acest contract în cifra mea de afaceri – supraviețuiesc dacă nu încasez 90, 120 sau 150 de zile?

Ce mecanisme de ajustare a prețului am, în caz de inflație sau întârzieri masive?

Finanțez eu statul din liniile mele de credit sau am o rezervă reală de lichiditate?

Să te bazezi pe faptul că plățile vor curge exact așa cum scrie în contract nu e o strategie de business. E, cel mult, un pariu.

Dacă răspunsul e „da, lucrez cu statul”, atunci relația trebuie tratată ca un risc de portofoliu, gestionat prin câteva măsuri concrete.

Cea mai importantă, din experiența mea, e plafonarea expunerii: limitarea ponderii contractelor publice la un procent pe care compania îl poate absorbi fără să-și pună existența în pericol dacă plățile întârzie. Am văzut firme care au ajuns să depindă de un singur contract public în proporție de peste jumătate din cifra de afaceri, iar când plata a întârziat trei luni, presiunea s-a simțit imediat la salarii.

Pe lângă asta, contează monitorizarea legislativă activă (trecerea de la simpla conformare la anticipare, ca să ai timp de reacție înainte ca o lege să intre în vigoare), structurarea contractuală a riscului încă din faza de ofertare (clauze de actualizare a prețului și penalități simetrice, acolo unde legea permite) și un plan de finanțare a decalajului, fie că vorbim de linie de credit sau factoring, negociate înainte de semnare, nu după prima notificare de „întârziere din motive tehnice”.

Statul poate fi un partener de cursă lungă, dar stabilitatea lui se măsoară în procedură, nu în viteză sau bunăvoință. Diferența dintre o firmă care prosperă din contracte publice și una care ajunge în blocaj stă, de cele mai multe ori, în cât de bine și-a construit rezistența la imprevizibil, mai ales în România ultimilor ani, unde am văzut ambele scenarii mai des decât mi-aș fi dorit.

Marina Dumitrescu, Partner The Associates I SCA Dumitrescu Ilie și Asociații

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Subiectul este aprofundat și în emisiunea „Legile Afacerilor”, unde Marina Dumitrescu discută despre riscurile contractelor cu statul și despre deciziile pe care antreprenorii ar trebui să le ia înainte ca o oportunitate de business să se transforme într-o presiune financiară.

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Editor : A.D.V.