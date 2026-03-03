Cloud9 Evolution și viziunea pentru dezvoltarea urbană în București

Pe fondul unei creșteri constante a pieței imobiliare din România și a unei cereri tot mai mari pentru locuințe care combină confortul cu calitatea urbană, dezvoltatorii sunt nevoiți să privească dincolo de metri pătrați și volume. Într-o țară în care centrele urbane se extind rapid, dar infrastructura și serviciile publice rămân adesea în urmă, apar proiecte care încearcă să seteze un standard nou pentru modul în care oamenii trăiesc în orașe.

În București, Cloud9 Evolution, dezvoltat de Alfa Group, se distinge ca un exemplu clar: o micro-comunitate premium, gândită nu doar ca ansamblu rezidențial, ci ca un ecosistem urban coerent. Discuția cu Radu Grigorescu și Răzvan Brasla scoate în evidență ambiția proiectului de a transforma felul în care locuitorii Capitalei interacționează cu spațiul construit și modul în care investitorii percep valoarea reală a dezvoltărilor de calitate.

Cloud9 Evolution se întinde pe o suprafață generoasă și integrează peste o mie de apartamente, zone verzi ample, spații comerciale, facilități educaționale și zone dedicate relaxării și socializării. Ideea centrală este clară: un proiect modern trebuie să ofere un stil de viață, nu doar metri pătrați.

„Nu construim doar clădiri, ci un ecosistem funcțional. Ne interesează modul în care oamenii se vor raporta la spațiul în care trăiesc, cum vor interacționa, cum își vor petrece timpul. Cloud9 Evolution este despre confort real, dar și despre calitatea vieții” ne transmite Răzvan Brasla, CEO Cloud9.

Pentru Radu Grigorescu, CCO Cloud9 & Investment Associate Alfa Group, experiența din Cloud9 Residence arată clar că piața răspunde pozitiv proiectelor dezvoltate cu responsabilitate și viziune: „Majoritatea proprietăților pe care le-am livrat în Cloud9 Residence s-au apreciat între 50% și 70% din 2021. Asta ne arată nu doar că piața răspunde pozitiv, ci și că există un apetit real pentru proiecte dezvoltate cu responsabilitate și viziune.” Investițiile Alfa Group în infrastructură, facilități premium și educație consolidează această abordare. În cadrul proiectului este inclusă și o școală privată modernă, un element rar întâlnit în ansamblurile rezidențiale din România și un semnal clar despre direcția strategică a dezvoltatorului.

„Proiectele care creează valoare reală pentru comunitate sunt cele care performează în timp. Nu ne interesează doar să vindem, ci să construim ceva durabil, coerent și relevant pentru oraș”, adaugă Radu Grigorescu.

Cloud9 Evolution propune un model urban modern, orientat către nevoile reale ale oamenilor: timp câștigat, proximitate față de facilități, arhitectură gândită pentru confort, spații care permit interacțiunea și relaxarea, și o infrastructură care susține viața de zi cu zi.

Prin acest proiect, Alfa Group demonstrează că investițiile inteligente și dezvoltarea urbană responsabilă pot genera valoare atât pentru locuitori, cât și pentru piața imobiliară din România. Cloud9 Evolution devine astfel un exemplu de referință pentru cum ar putea arăta comunitățile premium ale viitorului în București și, implicit, în alte orașe mari din țară.

Editor : A.D.V.