Cum a ajuns un antreprenor român să construiască un grup de afaceri de zeci de milioane de euro

Diversificarea investițiilor a devenit, în ultimii ani, una dintre strategiile adoptate de tot mai mulți antreprenori români. Pandemia, schimbările din economie și diferențele de evoluție dintre sectoare au determinat numeroase companii să își regândească modelul de business și să reducă dependența de un singur domeniu de activitate.

În ultimii ani, piața dezvoltărilor imobiliare a continuat să atragă investiții private importante, în timp ce retailul și sectorul serviciilor au trecut printr-un amplu proces de adaptare. Pentru o parte dintre antreprenori, această perioadă nu a însemnat doar depășirea unei crize, ci și construirea unui model de business bazat pe diversificare și investiții pe termen lung.

Un exemplu este antreprenorul sucevean Andrei Mandachi, care și-a extins treptat activitatea din industria evenimentelor către dezvoltări imobiliare și retail. Astăzi, investițiile dezvoltate prin companiile din grup sunt evaluate la zeci de milioane de euro și sunt concentrate în trei direcții: dezvoltări rezidențiale, investiții în active comerciale și retail, precum și industria evenimentelor.

Cum a influențat pandemia investițiile

Primele investiții ale antreprenorului au fost realizate în industria evenimentelor, unde, începând cu anul 2016, a dezvoltat succesiv mai multe locații premium dedicate organizării de nunți și evenimente private.

Pandemia din 2020 a reprezentat însă un moment de cotitură pentru întregul sector. Activitatea a fost suspendată prin restricțiile impuse la nivel național, iar unul dintre cele mai afectate domenii economice a fost cel al evenimentelor private.

În acel context, Andrei Mandachi a accelerat o direcție investițională pe care o analiza deja: dezvoltarea unor proiecte imobiliare.

„Pandemia nu mi-a schimbat direcția, ci ritmul în care am luat anumite decizii. Imobiliarele erau un domeniu care mă interesa și pasiona de mai mult timp, iar perioada aceea mi-a confirmat că diversificarea este una dintre cele mai importante forme de protecție pentru un business construit pe termen lung”, spune antreprenorul.

Dezvoltările rezidențiale au devenit principalul motor al investițiilor

Una dintre investițiile majore în acest sector a fost proiectul rezidențial Alexanderman Twins, dezvoltat în municipiul Suceava prin compania Alexanderman Properties, în urma unei investiții estimate la aproximativ 15 milioane de euro.

Ansamblul cuprinde 140 de apartamente, birouri și spații comerciale, iar după finalizarea proiectului acestea au fost valorificate integral.

Potrivit antreprenorului, rezultatele excelente înregistrate de proiect au consolidat strategia companiei de extindere în segmentul rezidențial, următoarele investiții fiind pregătite atât în Suceava, cât și în alte orașe importante din țară.

Achiziția Bucovina Mall a extins activitatea grupului și în retail

În 2022, compania Andrewman fondată de Andrei Mandachi a achiziționat Bucovina Mall de la omul de afaceri Dan Ostahie, proprietarul grupului Altex, într-o tranzacție de aproximativ 7 milioane de euro.

Ulterior, compania a anunțat un program de modernizare estimat la peste 1,5 milioane de euro, care include reconfigurarea spațiilor comerciale, dezvoltarea unei noi zone de food court, modernizarea instalațiilor, implementarea unui nou concept arhitectural, păstrând în același timp identitatea clădirii și atragerea unor noi operatori naționali și internaționali.

Pentru companie, investiția este privită dintr-o dublă perspectivă. În viziunea antreprenorului, centrul comercial reprezintă în egală măsură un business operațional și un activ imobiliar strategic, poziționat într-una dintre cele mai valoroase zone ale municipiului Suceava, cu potențial de valorizare pe termen lung.

Pe de altă parte, reprezintă un activ imobiliar amplasat într-o poziție centrală, într-un oraș reședință de județ, caracteristici care îi conferă valoare pe termen lung.

”Un centru comercial nu înseamnă doar retail. Este un activ imobiliar strategic, iar valoarea lui este dată nu doar de performanța comercială, ci și de amplasare, potențialul de dezvoltare și capacitatea de a genera valoare pentru oraș și comunitate pe termen lung.” spune Andrei Mandachi.

Industria evenimentelor rămâne una dintre componentele importante ale grupului

Deși investițiile recente s-au concentrat asupra dezvoltărilor imobiliare și retailului, industria evenimentelor continuă să reprezinte unul dintre domeniile principale de activitate.

Începând cu 2016, antreprenorul a dezvoltat șapte locații premium pentru evenimente în municipiul Suceava, într-o perioadă în care piața și-a schimbat semnificativ standardele.

Potrivit acestuia, dacă în urmă cu un deceniu principalele criterii de alegere erau capacitatea unei locații și oferta gastronomică, astăzi accentul cade tot mai mult pe arhitectură, design, experiența oferită invitaților și calitatea serviciilor.

Industria evenimentelor generează un lanț economic extins, care implică constructori, producători locali, furnizori HoReCa, firme de logistică, fotografi, videografi, decoratori, florării și numeroase alte categorii de servicii. Totodată, este unul dintre domeniile în care numeroși elevi și studenți își fac primul contact cu piața muncii. În cazul grupului de companii, activitatea desfășurată de-a lungul timpului a susținut peste 500 de locuri de muncă directe și indirecte.

Trei domenii diferite, aceeași logică investițională

Privite separat, dezvoltările rezidențiale, retailul și industria evenimentelor par domenii fără legătură. În realitate, toate au fost construite pe aceeași filozofie: investiții pe termen lung, dezvoltare continuă și reinvestirea constantă în calitatea proiectelor.

Andrei Mandachi este antreprenor și investitor în domeniile dezvoltărilor imobiliare, retail și industria evenimentelor. Este fratele geamăn al omului de afaceri Ștefan Mandachi, fondatorul rețelei Spartan, însă cei doi au dezvoltat până în prezent afaceri independente, în sectoare diferite.

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Editor : A.D.V.