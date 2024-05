IBA Leadership Meetings 22-24 Mai 2024 București

Baroul București prin vocea Decanului Av. Dr. Aurel Ciobanu, informează profesioniștii Dreptului despre organizarea celui mai important eveniment internațional de avocatură găzduit vreodată de România: International Bar Association (I.B.A.), care va avea loc între 22 și 24 mai 2024, sub numele de IBA Mid Year Meetings și Bar Leaders Conference.

"Avocatura Bucureșteană merită recunoașterea valorii și expertizei fiecăruia dintre membrii ei, astfel încât am reușit un demers fără precedent, organizăm la București cel mai important eveniment de Legal din istoria modernă a Baroului. IBA, cea mai prestigioasă organizație internațională de profil aduce în România sute de invitați de prim rang ai lumii juridice mondiale, conducători ai profesiei de pe toate continentele. Sunt bucuros că în calitatea mea de Decan al celui mai important Barou din sud-estul Europei punem Bucureștiul între 22-25 Mai pe harta selectă a avocaturii mondiale” - Av. Dr. Aurel CIOBANU, Decan Baroul București.

Av. Dr. Aurel CIOBANU, Decan Baroul București

Implicarea României în acest proiect subliniază poziția sa ca centru de interes și de dezvoltare profesională în cadrul comunității juridice internaționale. Găzduirea acestui eveniment la București reprezintă o recunoaștere a standardelor profesionale ridicate și a contribuției avocaților români la dialogurile și practicile la nivel global. Această inițiativă plasează Bucureștiul alături de alte mari capitale europene care găzduiesc evenimente profesionale de mare amploare, oferind Baroului București oportunitatea de a interacționa cu un număr semnificativ de colegi avocați din întreaga lume.

"The Mid Year Conference brings most of IBA Officers, the Senior Leadership and the representatives of the Membership organizations, ie Bar Associations and Law Societies and their Presidents, together. It is important as the work of the IBA is coordinated and further developed, the Council, the highest organ of the IBA meets and decides on issues like strategy, budget, new membership organizations to be approved and the Management Board also discusses events, legal and regulatory issues concerning the legal profession around the world. Also the cochairs of the three sections of IBA and of Committees, Regional Foras meet to coordinate their work and events. Furthermore, some of the leading lawyers and law firms from around the world are gathering and meeting each other. The interaction with the local and national Bar Association is a highlight and it is intended to be every year in a different jurisdiction to interact, understand with the legal community like the one in Bucharest and Romania. For the legal professionals in Bucharest and beyond it’s a possibility to engage, get to know and contribute now and in the future to the Rule of Law around the world by being or becoming part of IBA, the Global Voice of the Legal Profession and thus defend the independence of the law, the legal profession and therefore democracy.” - Joerg MENZER - General Secretary IBA.

Joerg MENZER - General Secretary IBA

Programul evenimentului este conceput pentru a aborda teme actuale și relevante pentru comunitatea juridică internațională. Avocații care vor participa la eveniment vor avea oportunitatea de a interacționa cu avocați de renume și de a se actualiza cu cele mai recente practici și reglementări naționale cât și internaționale.

Legal Marketing are plăcerea de a fi Partener Media Exclusiv pentru IBA Mid Year Meetings și Bar Leaders Conference.

SPONSORII* evenimentului sunt Liderii avocaturii de business naționale:

Băncilă, Diaconu și Asociații; Bondoc și Asociații; Clifford Chance Badea; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Cortina Elysium; D&B David și Baias; DLA Piper Dinu; Dobre, Tulei și Asociații; Dragne și Asociații; Filip & Company; Hils Development; JGV & Asociații; Kinstellar; Leaua Damcali Deaconu Păunescu - LDDP; MPR Partners | Maravela, Popescu & Asociații; Mitel și Asociații; Menzer & Bachmann - Noerr; Mocanu și Asociații; Mușat & Asociații; Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen; Popescu și Asociații; Popovici Nițu Stoica & Asociații; Reff & Asociații; Simion & Baciu; Stoica & Asociații; Stratulat Albulescu; Suciu, Popa și Asociații; Toncescu și Asociații; Țuca, Zbârcea & Asociații; Uniunea Națională a Barourilor din România; Vernon, David și Asociații; Wolf Theiss

*Enumerarea a fost făcută în ordine alfabetică.

PROGRAM EVENIMENTE – IBA

Miercuri, 22 Mai

• 9.30 – 11.00 – Conferința Prezentare IBA - Baroul Bucuresti – str. Dr. Dumitru Raureanu nr. 3, Sala de Festivități „Avocat Flavius Teodosiu“, etajul VI. La eveniment sunt asteptați reprezentanții sponsorilor

• 11.30 – 12.00 – Vizita la Palatul de Justiție, organizată pentru reprezentanții IBA

• 18.30 – 20.30 – Receptie oferită de Baroul București la Hotel Marriott, Restaurant JW Steakhouse.

Vineri, 24 Mai

• 9.30 – 13.30 BEX Meeting - Baroul Bucuresti – str. Dr. Dumitru Raureanu nr. 3, sector 5, Bucuresti - Sala de Festivități „Avocat Flavius Teodosiu“, etajul VI

• 19.00 – 22.30 – Recepție oferită de Baroul București la Palatul Parlamentului, Salonul de Recepții, Str. Izvor nr. 2-4, intrarea A3S2, include vizitarea Palatului de către doritori. La eveniment sunt asteptați reprezentanții sponsorilor.

Accesul se va face pe bază de invitație.

