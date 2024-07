(P) Scrisorile de Garanție, o piață cifrată la 32 milioane EUR

Scrisoare de garanție bancară, sinonime: garanție de bună execuție, garanție de participare la licitație, garanție pentru restituirea avansului, scrisoare de bonitate, garanție de bună plată.

Acest instrument financiar acoperă nevoia de finanțare a unei afaceri care își desfășoară activitatea având la bază derularea unor contracte comerciale, dar duce lipsă de lichidități și trebuie să ofere partenerilor un angajament ferm de plată și/sau să îi garanteze respectarea condițiilor contractuale agreate.

„O scrisoare de garanție bancară este utilă atunci când ai nevoie ca banca să confirme dacă, la data solicitării de plată a unui furnizor, compania ta nu are alte lichidități. Totodată, banca se va angaja să plătească respectivului beneficiar suma de bani stabilită, în cazul în care tu nu vei reuși acest lucru. Vei construi, astfel, o relație puternică cu partenerii de afaceri.”, spun consultanții financiari.

O scrisoare de garanție ajută însă mai mult

Tot mai popular în țara noastră, acest instrument financiar vine la pachet cu mai multe beneficii, fiind de mai multe tipuri și pretabilă în diverse situații:

Garanție de participare la licitații . „În cazul licitațiilor, trebuie știut că organizatorul licitației va solicita un anumit procent din valoarea ofertei. În aceste condiții, dorește să se asigure că ofertantul își va îndeplini sarcinile contractuale și nu își va modifica sau retrage oferta înainte de finalizarea licitației”, spun specialiștii în credite nebancare.

. „În cazul licitațiilor, trebuie știut că organizatorul licitației va solicita un anumit procent din valoarea ofertei. În aceste condiții, dorește să se asigure că ofertantul își va îndeplini sarcinile contractuale și nu își va modifica sau retrage oferta înainte de finalizarea licitației”, spun specialiștii în credite nebancare. Scrisoarea de garanție pentru taxele vamale și alte creanțe bugetare – acoperă obligația de plată a taxelor vamale și a altor taxe și comisioane datorate, aferente importurilor de bunuri.

– acoperă obligația de plată a taxelor vamale și a altor taxe și comisioane datorate, aferente importurilor de bunuri. Scrisoare de garanție de bună execuție – garantează plata unei sume, determinată ca procent din valoarea unui contract, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din document.

– garantează plata unei sume, determinată ca procent din valoarea unui contract, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din document. Scrisoare de garanție pentru restituire avans – acoperă obligația de a restitui, în cazul neexecutării unui contract, avansul plătit de client.

– acoperă obligația de a restitui, în cazul neexecutării unui contract, avansul plătit de client. Scrisoare de garanție de plată – acoperă obligația de plată din cadrul contractelor. Ca avantaje, oferă capacitatea de a negocia termene de plată mai mari sau costuri mai reduse ale produselor/serviciilor.

Cum poți obține o Scrisoare de Garanție

Scrisorile de garanție bancară sunt emise la solicitare, atât de către bănci, cât și de către IFN -uri, dar și de societățile de asigurări. Pentru obținerea uneia, este necesară îndeplinirea unor condiții și oferirea unor contra-garanții – cum ar fi ipoteca imobiliară sau cash colateral.

Scrisoare de garanție bancară, legislație

Scrisoarea de garanție bancară, ca instrument de plată, este reglementată în noul Cod civil, Cartea a V-a – Despre obligații, Titlul X – Garanții personale, Capitolul III – Garanții autonome – art. 2321.

(1) Scrisoarea de garanție este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumită ordonator, în considerarea unui raport obligațional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terțe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

(2) Angajamentul astfel asumat se execută la prima și simpla cerere a beneficiarului, dacă prin textul scrisorii de garanție nu se prevede astfel.

(3) Emitentul nu poate opune beneficiarului excepțiile întemeiate pe raportul obligațional preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea de garanție și nu poate fi ținut să plătească în caz de abuz sau de fraudă vădită.

(4) Emitentul care a efectuat plata are drept de regres împotriva ordonatorului scrisorii de garanție.

(5) În lipsa unei convenții contrare, scrisoarea de garanție nu este transmisibilă odată cu transmiterea drepturilor și /sau obligățiilor din raportul obligațional preexistent.

(6) Beneficiarul poate transmite dreptul de a solicita plata în cadrul scrisorii de garanție, dacă în textul acesteia s-a prevăzut în mod expres.

(7) Dacă în textul scrisorii de garanție nu se prevede altfel, aceasta produce efecte de la data emiterii ei și își încetează de drept valabilitatea la expirarea termenului stipulat, independent de remiterea originalului scrisorii de garanție.

Dincolo de definiții și legislație, să aruncăm o privire non-exhaustivă asupra pieței IFN-urilor care oferă servicii financiare pe teritoriul României cu privire la garanții. Deoarece BNR a înăsprit foarte mult condițiile ca o instituție financiară nebancară din România să poată să emită scrisori de garanție, companiile din România au încercat să identifice și alte variante. Astfel, au fost identificate mai multe societăți care prestează aceste servicii financiare pentru companiile din România. În analiza noastră, ne-am oprit doar asupra a 4 astfel de firme și am încercat să analizăm din surse publice existente și deschise informațiile pentru a încerca să oferim către companiile din România o opinie care să le ajute să ia o decizie corectă atunci când apelează la astfel de servicii financiare.

Entitățile analizate

a. Leorm OÜ - Estonia

b. ZKL Invest Ltd - Anglia

c. Swiss AMT Financial Company AG - Elveția

d. TRUSTEE CAPITAL MANAGEMENT IFN OÜ - Estonia

Leorm OÜ - Estonia

Societate înregistrată în Estonia, 142 Parnu str., 11317, Tallinn, Harju county, cu un birou de prezentare și în România, București, Piața Presei Libere Nr.01, Corp D1, Et.6, conform site-ului lor https://leormfinance.com/.

Fapt rar întâlnit și oarecum intrigant este procentul de eficiență în obținerea rezultatelor, afișat și asumat pe site-ul companiei și care este de 100%!

Regulatorul din Estonia este FINANTSINSPEKTSIOON (Estonian Financial Supervision and Resolution Authority), echivalentul ASF (Autorității de Supraveghere Financiară) din România.

Pe site-ul regulatorului din Estonia se poate verifica orice firmă autorizată la link-ul următor:

https://www.fi.ee/en/supervised-entities

Nu am reușit să identificăm această firma ca fiind una reglementată în Estonia. Deși pe site-ul firmei apare că ar fi reglementată, este pusă la dispoziție o poză doar cu autorizația obținută de la autoritatea care se ocupă cu prevenirea spălării banilor și a actelor teroriste, însă, această autorizație nu oferă dreptul legal de a emite instrumente de garantare. (https://mțr.ttja.ee/taotluse_tulemus/517647)

Mai mult, am analizat datele financiare ale acestei firme și observăm un capital social de doar 12.000 euro și faptul că are domeniul de activitate “web portals”, adică “servicii internet”, diferit de facto de cel de acordare a Scrisorilor de Garanție.

ZKL Invest Ltd - Anglia

Societate înregistrată în Anglia, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU cu domeniul de activitate declarat “servicii financiare și de holding și adiacente acestora”. Administratorul societății este din anul 2020, dl. Agostino Raffaele LUONGO, cetățean italian, cu rezidență în Grecia.

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10894612

A avut o sucursala în România, înființată în ianuarie 2021, pe care a radiat-o în anul 2022.

Societatea dispune de un rating de la agenția poloneză EuroRating.

https://www.eurorating.com/files/695843504/file/2024-03-18_ZKL_Invest_Ltd_-_credit_rating_affirmation.pdf

Regulatorul din Anglia este FCA, care supervizează toate societățile financiare, indiferent de domeniul în care activează. Toate firmele care prestează activități financiare trebuie să fie înregistrate în registrele gestionate de FCA.

https://register.fca.org.uk/s/

Din verificările noastre a rezultat că această companie este supervizată doar din perspectiva spălării banilor.

Se naște întrebarea, dacă totuși este autorizată de către FCA pentru servicii de “guarantees and commitments”.

Swiss AMT Financial Company AG

Societate înregistrată în Elveția, Rue du Rhône 14, 1204 Genève cu domeniul de activitate declarat să presteze servicii comerciale și financiare, în special în domeniul împrumuturilor și creditelor, scrisorilor de garanție, credit documentar, leasing financiar.

În Elveția, regulatorul este FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority), care are în subordine 11 entități de reglementare denumite SRO (Self Regulatory Organisation) și numai instituțiile financiare care au active financiare de peste 500 milioane CHF sunt subordonate direct FINMA, prin prisma riscului sistemic.

La o simplă căutare pe site-ul regulatorului am identificat imediat coordonatele Swiss AMT Financial Company AG (https://www.finma.ch/en/authorisation/self-regulatory-organisations-sros/sro-member-search/), dar și faptul că se află sub supravegherea SRO autorizată de FINMA denumit VQF (VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen).

Societatea își asumă pe site-ul propriu www.swissamt.ch că una din activități este Financial Instruments for Risk Transfer, cea mai apropiată de obiectul analizei. Societatea este listată totodată pe site-ul Camerei de Comerț Româno-Elvețiene, ceea ce poate oferi garanție și încredere partenerilor și beneficiarilor instrumentelor de garantare.

Trustee Capital Management

Societatea deține un site simplu, chiar simplist, în limba română, ce poate fi accesat la adresa URL www.trusteecapital.ro și unde listează serviciile oferite în secțiunea “Despre Noi”, printre care nu se numără cel puțin nu în mod explicit și ceea ce căutăm și face obiectul analizei noastre. La date de contact, societatea nu menționează nicio adresă poștală sau un sediu fizic, ci doar un formular de contact și o adresa de mail.

Concluzie

Deși la prima vedere poate părea o “mană cerească”, o scurtătură financiară perfect legală și aplicabilă companiilor în căutare de lichidități sau de bonitate, un pilon de încredere în relația cu Partenerii interni și internaționali, piață IFN-urilor care emit acest adevărat “cec în alb” este fragmentată, nu îndeajuns reglementată și lasă loc de interpretări. Lipsa unei reglementări unitare la nivelul UE face dificilă selecția și marja de eroare în care pot activa acest gen de societăți. Ca orice due diligence responsabil, mai cu seamă acesta, care poate influența semnificativ, uneori chiar decisiv PNL-ul sau cashflow-ul unei afaceri, ownerii și beneficiarii trebuie să fie foarte atenți la parteneriatele din această zonă, la companiile care declară acest gen de servicii, la istoricul lor și, evident, la portofoliul de clienți.