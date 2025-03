ZKL: Instituție financiară de încredere, cu capital solid și solvabilitate financiară, certificată de către autoritatea europeană ESMA

ZKL Invest Ltd a fost înființată în 2 august 2017 și reprezintă o instituție financiară si credit cu sediul social în Regatul Unit. Compania se află sub reglementarea Autorității de Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA) și are un cod LEI valid.

Managerii de portofoliu precum și ofițerii/colaboratorii ZKL Invest Ltd au dobândit o experiență extinsă în evaluarea și gestionarea riscurilor financiare ca urmare a activității zilnice de afaceri din Hong Kong, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Maroc, România, Italia, Grecia, Bulgaria, Brazilia, Egipt și Turcia.

„Prudența și diligența manifestată de managerii noștri ne permit să oferim servicii financiare adaptate nevoilor clienților noștri”, spun reprezentanții companiei.

ZKL Invest Ltd dispune de resurse financiare solide, de aproximativ 22,15 milioane de euro, fiind autorizata de Financial Conduct Authority (FCA) din Marea Britanie, pentru a susține angajamentele asumate, inclusiv pe piața din România. De asemenea, ZKL Invest Ltd beneficiază de ratingul A-, respectiv A3-, emis de agenția de rating EuroRating, aceasta fiind autorizată de European Securities and Markets Authority – Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

ESMA este o autoritate independentă care răspunde în fața instituțiilor europene, inclusiv a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene, și are scopul de a asigura o mai bună protecție a investitorilor și de a promova stabilitatea și funcționarea corectă a piețelor financiare. ESMA are trei obiective principale: protecția investitorilor, prin satisfacerea nevoilor consumatorilor de servicii financiare și consolidarea drepturilor acestora, recunoscând totodată și responsabilitățile lor; buna funcționare a piețelor, prin promovarea integrității, transparenței, eficienței și stabilității piețelor financiare, precum și a unei infrastructuri solide a pieței; și stabilitatea financiară, prin consolidarea sistemului financiar pentru a face față șocurilor și dezechilibrelor financiare, încurajând totodată creșterea economică.

Consiliul de Supraveghere al ESMA este format din guvernatorii băncilor centrale ale statelor membre. Pentru România, membrul consiliului de administrație este domnul Alexandru Petrescu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

„Ratingul A-, respectiv A3-, deținut de ZKL Invest Ltd, confirmă stabilitatea financiară a companiei și capacitatea acesteia de a-și îndeplini obligațiile asumate. Pentru a garanta transparența și respectarea standardelor legale, societatea este supusă verificărilor periodice realizate la fiecare trei luni de către agențiile de rating Eurorating și Mode Finance, ambele autorizate de ESMA. Aceste evaluări atestă solvabilitatea și conformitatea operațiunilor desfășurate de ZKL Invest Ltd în raport cu legislația în vigoare. Compania operează în deplină conformitate cu reglementările europene și internaționale, având un rating financiar solid și rezerve financiare consistente. Datorită stabilității financiare, reglementării stricte și conformității cu legislația europeană și cu cea din România, ZKL Invest Ltd este un partener de încredere pentru garantarea obligațiilor financiare, fiind recunoscută și acceptată de numeroase instituții publice și private, atât din România, cât și la nivel internațional”, au declarat reprezentanții companiei.

În calitatea sa de instituție financiară și credit, ZKL Invest Ltd asigură servicii de consultanță și emite scrisori de garanții pentru un număr mare de parteneri și beneficiari. Printre aceștia se numără Academia de Studii Economice din București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, compania Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER SA), E-Distribuție Banat, E.ON Energie România, Federația Română de Canotaj, Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș-Severin, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, Ministerul Apărării Naționale, Romgaz, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Societatea Comercială Beny Alex SRL, Ursus Breweries, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Sectorul 6 al Municipiului București, Romgaz, Termo Ploiesti, precum și primăriile din zeci de localități din România.

ZKL Invest Ltd este o instituție financiară autorizată, cu experiență semnificativă în emiterea de instrumente financiare, inclusiv scrisori de garanție, și funcționează în conformitate cu reglementările stabilite de guvernul britanic, reglementările UE și legislația din România, ceea ce o diferențiază clar de instituțiile financiare nebancare (IFN-uri) reglementate de legislația română. ZKL Invest Ltd emite garanții pe teritoriul României în baza HG 1/2018, care stipulează că „garanția de bună execuție/retur avans va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăți) cotată cel puțin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent", aceasta deținând un rating superior celui impus de legislația în vigoare.

Una dintre diferențele majore este că o instituție de tip IFN, pentru aputea fi constituită, conform legii, trebuie să aibă un capital social de cel puțin 3 milioane de euro, existând astfel o diferență majoră între acest tip de institutii și ZKL Invest Ltd, aceasta din urmă având un capital social de aproximativ 22,15 milioane de euro. O altă deosebire constă în faptul că IFN-urile depun capitalul social în conturile proprii, ulterior acesta putând fi accesat și folosit în diferite scopuri, în timp ce ZKL Invest Ltd are capitalul social depus la Banca Centrală și nu poate dispune de acesta decât în situația în care este necesară plata unei despăgubiri ca urmare a unei cereri din partea beneficiarului garanției emise.

Din punct de vedere al solvabilității, acest aspect reprezintă un avantaj și o garanție pentru clienții și beneficiarii ZKL Invest Ltd în cazul necesității executării uneia dintre scrisorile de garanție emise de societate, asigurând astfel disponibilitatea capitalului și rezervelor necesare pentru efectuarea plății solicitate.

Această listă reflectă extinderea serviciilor oferite de ZKL Invest Ltd și poziția sa ca partener financiar de încredere, recunoscut pe piața românească și internațională.

