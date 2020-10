A murit Paul Matters, fost basist al trupei AC/DC

Fostul basist al uneia dintre cele mai faimoase trupe rock din toate timpurile a murit. Paul Matters a fost basistul AC/DC în 1975, înainte de a fi concediat de regretatul solist Bon Scott.

Prezența lui Matters în legendara trupă a fost scurtă, dar în perioada respectivă a fost recunoscut drept „băiatul drăguț” al formației, potrivit 7news.com.au.

Paul Matters s-a alăturat trupei după lansarea High Voltage, dar a dispărut după câteva săptămâni, fiind înlocuit de basistul Mark Evans, care a făcut parte din trupă până în 1977. Matters au căzut apoi într-o relativă obscuritate și a acordat presei doar un interviu despre timpul petrecut în trupă.

Prietenul său Rod Wescombe a anunțat decesul printr-un mesaj postat pe Facebook, spunând că sănătatea lui a fost șubredă în ultimii ani.

„Sunt şocat şi trist în urma veştii morţii lui Paul Matters”, a spus Wescombe. „L-am cunoscut pe Paul în 1973, când cânta la bas în Armageddon, la un concert din Hamilton, Newcastle. (...) Când locuiam în Toronto, venea la mine la ore târzii, să petrecem. Îi plăcea mult să petreacă.”

După despărţirea de AC/DC, cei doi au cântat împreună în trupa „ Miss Australia Band”. „Îmi amintesc felul în care mă făcea să râd mereu.”

Paul Matters a acordat un singur interviu după ce a părăsit AC/DC, pentru biografia lui Bon Scott lansată în 2017: „The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott and AC/DC's Back in the Black”.

