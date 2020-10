Actorul de Oscar Jeff Bridges a dezvăluit că suferă de cancer

Actorul american de Oscar Jeff Bridges a dezvăluit că suferă de limfom, dar că „prognosticul său este bun”, în ciuda gravității bolii.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Bridges a spus că începe tratamentul, potrivit BBC News.

Limfomul este o formă de cancer care afectează sistemul limfatic, care face parte din sistemul de protecție al organismului.

Bridges, în vârstă de 70 de ani, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 2010, pentru rolul cântărețului alcoolic din filmul Crazy Heart.

Este, de asemenea, cunoscut pentru rolurile din The Last Picture Show, The Contender și Starman, precum și pentru filmul The Big Lebowski din 1998, unde joacă rolul lui „The Dude”.

Editor : D.C.