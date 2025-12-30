Live TV

Actorul Idris Elba a fost înnobilat de regele Charles. Ce vedete au mai fost incluse pe lista de onoruri de Anul Nou

Data actualizării: Data publicării:
Youth Opportunity Summit
Regele Charles III și actorul Idris Elba. Sursa foto: Profimedia Images

Actorul britanic Idris Elba se numără printre personalitățile înnobilate aflate pe lista de distincții anunțată de Palatul Buckingham pentru 2026. Ceremonia anuală de onoruri, publicată la final de an, include și alte nume cunoscute din film, muzică, sport și cultură, recompensate pentru contribuțiile lor la viața publică.

Actorul a fost inclus pe lista de onoruri de Anul Nou a regelui Charles al III-lea și a primit titlul de cavaler pentru serviciile aduse tinerilor, după ce, împreună cu soția sa, Sabrina, a fondat Elba Hope Foundation, o organizație care abordează probleme precum criminalitatea cu arme albe, educația și sărăcia.

Idris Elba, care l-a interpretat pe un traficant de droguri în „The Wire” și pe președintele Statelor Unite în „A House of Dynamite”, a acceptat distincția în numele tinerilor sprijiniți de organizație.

Pe lângă Elba, patinatorii Jayne Torvill și Christopher Dean, care au câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1984 de la Sarajevo, au primit și ei onoruri de top: Torvill a primit titlul de „Dame”, iar Dean a fost făcut cavaler.

Cynthia Erivo, una dintre actrițele din „Wicked”, a fost numită „Member of the British Empire” (MBE) pentru serviciile aduse muzicii și dramei. Iar John Hearn, cunoscut ca Judo Jack, a primit „British Empire Medal”, după ce Guinness World Records l-a recunoscut drept cel mai vârstnic instructor de judo din lume.

În total, 1.157 de persoane au primit distincții, printre care și echipele feminine de fotbal și rugby ale Angliei, campioane în acest an, potrivit Euronews.

Comediantul și actrița Meera Syal a fost numită „Dame”, în timp ce actorul Warwick Davis, cunoscut pentru rolurile din „Willow” și „Return of the Jedi”, a primit titlul de „Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic” (OBE).

Printre alte persoane înnobilate se numără autorul și comediantul Richard Osman, cunoscut pentru seria de cărți „Thursday Murder Club”, numit OBE; fosta alergătoare de maraton Paula Radcliffe, OBE; și veteranul debarcării din Normandia (D-Day) Mervyn Kersh, în vârstă de 101 ani, care a primit „British Empire Medal” pentru discursurile ținute în școli despre comemorarea Holocaustului și pentru serviciile din timpul războiului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
4
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin ridică paharul de șampanie
Ce lideri europeni s-au aflat pe lista lui Putin cu urări de Crăciun și Anul Nou
Rețetă piftie. Foto Getty Images
Cea mai simplă rețetă de piftie pentru masa de Anul Nou. Chef Adi Hădean explică secretul care o face perfectă: „Nu se adaugă gelatină”
Programul magazinelor de Revelion. Foto Getty Images
Programul magazinelor de Anul Nou 2026: Supermarketurile sunt închise pe 1 ianuarie. Când se redeschid
Armaments manufacturer Krauss-Maffei Wegmann presents wheeled tank
Marea Britanie și Germania au semnat un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie
Nicusor
Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: „O sursă de inspirație”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un...
tren eurostar
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația...
statiune Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola Piemont Italia
Accident cu o telecabină în regiunea Piemont din Italia: Doi oameni...
Russia: Russian President Putin receives credentials from foreign ambassadors
Un nou palat de miliarde pentru „țar”. Putin și-a construit o...
Ultimele știri
Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM. Restructurarea trebuia implementată de la întâi ianuarie
Zelenski, amenințat cu moartea de fostul președinte rus Dmitri Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă ticălosului
Deficit bugetar de 6,4% după primele 11 luni din 2025. „Dacă statul a fost cumpătat în decembrie, putem încheia anul sub ținta de 8,4%”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament, dar apoi a aflat că nu e al lui...
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Vine furia albă în România! Vor fi troiene de zăpadă, viscol puternic. A fost schimbată prognoza meteo
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...