Actorul Michael J. Fox compară boala Parkinson cu un agresor: „Totul ține de felul în care te ridici împotriva lui”

Michael J. Fox a fost diagnosticat cu boala Parkinson la doar 29 de ani. Sursa foto: REUTERS/Andrew Kelly
Actorul Michael J. Fox, un simbol al rezilienței și al optimismului, a vorbit din nou despre lupta sa cu boala Parkinson, pe care o compară cu un „agresor” nevăzut. Într-un interviu recent acordat revistei Empire, starul din „Back to the Future” a reflectat atât asupra propriei experiențe cu boala, cât și asupra modului în care societatea de astăzi se confruntă cu o „cultură a agresiunii”.

Diagnosticat în 1991, la doar 29 de ani, Michael J. Fox trăiește de peste trei decenii cu boala Parkinson, o afecțiune neurologică degenerativă care îi afectează mobilitatea, relatează The Independent.

„Pentru mine, personal, Parkinson este un agresor”, a declarat actorul în vârstă de 64 de ani. „Totul ține de felul în care te ridici împotriva lui și de hotărârea cu care intri în luptă. Este vorba despre reziliență și curaj.”

Fox a vorbit adesea despre acceptarea bolii și despre felul în care a ales să o transforme într-o sursă de inspirație, nu de suferință. Prin intermediul Fundației Michael J. Fox pentru cercetarea Parkinsonului, el a contribuit la strângerea a sute de milioane de dolari pentru studiile medicale din domeniu.

O „cultură a agresiunii”

Actorul a extins metafora și asupra lumii contemporane, despre care spune că este dominată de conflicte și ostilitate. „Trăim într-o cultură a agresiunii acum”, a spus el. „Avem agresori peste tot, nu trebuie să vă arăt eu cine sunt, dar există pretutindeni. În filmul Back to the Future, Biff este un agresor. Timpul este un agresor.”

Fox crede că popularitatea continuă a trilogiei „Back to the Future” (Înapoi în viitor) se datorează tocmai acestor teme universale: lupta cu frica, cu nedreptatea și cu forțele care par mai mari decât noi. „Mulți oameni reacționează la film pentru că atinge corzi sensibile pe care altfel nu le-ar recunoaște”, a explicat el.

„Biff e președinte!”

Biff Tannen, personajul interpretat de Thomas F. Wilson, este principalul antagonist al trilogiei Back to the Future: un agresor de liceu care îl hărțuiește pe Marty McFly (rolul lui Fox) de-a lungul timpului.

Într-un interviu acordat în 2020 pentru The Guardian, Michael J. Fox l-a comparat pe Donald Trump cu Biff, spunând că „toate instinctele cele mai rele ale omenirii au fost exploatate [de Trump]” și adăugând ironic: „Biff e președinte!”.

Creatorul filmului, Bob Gale, a confirmat ulterior că personajul Biff a fost parțial inspirat de Trump, care, în 1985 (anul lansării primului film) era deja un dezvoltator imobiliar celebru și o figură constantă în tabloide.

La 40 de ani de la lansarea Back to the Future, Michael J. Fox rămâne o figură emblematică nu doar pentru cinema, ci și pentru puterea de a lupta cu demnitate.

„Este vorba despre cum te ridici atunci când viața te lovește”, a spus actorul. „Despre curajul de a continua, chiar și atunci când nu ai garanții. Despre a nu lăsa agresorul, fie că e o persoană, o boală sau timpul, să-ți ia bucuria.”

