Actorul Tom Hollander a primit din greșeală bonusul lui Tom Holland pentru Avengers. „Erau mai mulți bani decât am văzut vreodată”

Actorul Tom Hollander, starul din „The White Lotus”, a dezvăluit, în cadrul emisiunii Late Night, că s-a trezit cu un milion de dolari în cont, bani care trebuiau să ajungă de fapt la mai tânărul său coleg de breaslă, Tom Holland, relatează BCC.

Hollander, în vârstă de 56 de ani, este cunoscut pentru rolurile sale din „Pride & Prejudice”, „Pirates of the Caribbean”, „The White Lotus” și „The Night Manager”. Tom Holland are 27 de ani și e faimos pentru rolul său Spiderman, cu extensia Marvel a filmului cu supereroi, „The Avengers”. Amândoi sunt britanici, au prenumele Tom și pentru o scurtă perioadă au fost reprezentați de aceeași agentie.

„Am colaborat cu aceiași agenți pentru scurt timp, iar oamenii din departamentul de contabilitate obișnuiau să fie confuzi”, a spus Hollander.

Actorul a povestit momentul în care a aflat gafa monumentală în emisiunea Late Night, găzduită de Seth Meyers. Se afla în public la teatru și urmărea un prieten care câștiga 300 de lire pentru spectacol. Hollander se gândea în acele momente cât de bine a fost el plătit pentru un spectacol la BBC, asta până când a primit în cont bonusul de șapte cifre a lui Tom Holland.

„Stăteam îngâmfat în public, după ce tocmai făcusem un spectacol la BBC pentru 30.000 de lire sau ceva de genul ăsta, bani care urmau să mă ajute pentru următorul an sau cam așa ceva, și mă gândeam: „Ei bine, e minunat, am fost prosper”.

La pauză, și-a verificat e-mailurile și a văzut unul care conținea un fluturaș de salariu cu mențiunea „Bonus de box office pentru The Avengers”.

„Era o sumă de bani uimitoare”, i-a spus actorul în vârstă de 56 de ani lui Meyers. „Nu era salariul lui pentru acel film, era prima parte din bonusul lui pentru rezultatele la box-office. Erau mai mulți bani decât văzusem vreodată. A fost o suma de șapte cifre.”

„Momentul meu de îngâmfare a dispărut imediat”, a adăugat el.

Hollander spune că e confundat des cu mai tânărul său coleg de breaslă, însă nu în contexte vizuale. „Evident, nu sunt confundat efectiv cu el, dar în contexte non-vizuale, sunt confundat cu el tot timpul”, susține britanicul.

