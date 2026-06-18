Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei

Actrița Daveigh Chase, cunoscută publicului mai ales pentru rolul personajului Samara din filmul de groază The Ring (Avertizarea), a murit la vârsta de 35 de ani.

Decesul ei a fost confirmat pentru TMZ de iubitul ei, care a declarat că aceasta a murit marți, din cauza unei septicemii apărute după o meningită. El a mai precizat că actrița se confruntase recent cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv o infecție în sânge. John Ryan jr., managerul lui Chase, a explicat pentru BBC că actrița fusese internată în spital din cauza malnutriției.

Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani / Sursă foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

„A fost cea mai bună. Iubea pisicile. A lucrat cu noi la salvarea pisicilor. Era o persoană foarte retrasă”, a declarat Ryan, prietenul și managerul ei de 15 ani, menționând că Chase se retrăgea adesea la casa ei din Las Vegas ani la rând și refuza filme ale marilor studiouri pentru a se dedica proiectelor independente.

Daveigh Chase era originară din California și a apărut în fața camerelor de filmat încă din copilărie. Spectatorii au putut-o urmări, de exemplu, în filme precum Donnie Darko sau A.I. Artificial Intelligence (A.I. Inteligență Artificială). În 2002, a obținut unul dintre cele mai importante roluri din cariera sa, când i-a împrumutat vocea personajului Lilo din filmul de animație Lilo & Stitch. În același an, a interpretat-o pe fetița Samara în filmul de groază The Ring, care a devenit faimos la nivel mondial. Personajul a apărut ulterior și în continuarea The Ring 2, precum și în proiecte conexe.

În 2009, ea a revenit la rolul Samanthei Darko în continuarea filmului Donnie Darko, care însă nu a avut un succes semnificativ. Ultimul ei film a fost horror-ul Jack Goes Home. Pe lângă filme, a apărut și în seriale precum Oliver Beene sau Big Love (Dragoste mare).

Editor : Bogdan Galca