Actrița americană Selma Blair și-a cerut scuze public după incidentul din 11 octombrie, când a fost arestată pe aeroportul John F. Kennedy din New York. Vedeta a fost acuzată că ar fi mușcat o însoțitoare de zbor și că ar fi agresat ulterior un polițist și o asistentă medicală. Într-un videoclip publicat pe Instagram, actrița a declarat că nu a avut niciodată intenția de a răni pe cineva.

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Actrița a ajuns în fața instanței pe 12 octombrie, unde a pledat nevinovată la cele două acuzații de agresiune de gradul al doilea. Ulterior, a fost eliberată pe cauțiune.

„Ştiu că am tăcut câteva săptămâni de la 11 octombrie”, le-a spus Blair urmăritorilor săi. „Şi meritaţi să auziţi asta direct de la mine. Îmi pare rău că a durat atât de mult.”

Blair a spus că avocații săi i-au cerut să păstreze tăcerea, întrucât este în curs o „chestiune juridică”.

„Ceea ce vă pot spune, totuşi, este foarte simplu şi reprezintă cel mai adevărat lucru pe care îl ştiu despre mine însămi, şi anume că niciodată, nici măcar o zi în viaţa mea, nu am avut intenţia să rănesc sau să sperii pe cineva”, a transmis actrița pe pagina sa de Instagram.

Totodată, și-a cerut scuzele oficiale față de persoanele pe care le-a dezamăgit, rănit sau alarmat, menționând că se va concentra acum pe sănătatea sa și pe fiul ei.

„Celor pe care i-am dezamăgit, pe care i-am rănit, pe care i-am speriat sau îngrijorat, îmi pare foarte rău. Iar celor care mi-au scris, m-au sunat sau mi-au trimis mesaje de dragoste şi sprijin, vă spun că aceste gesturi au însemnat totul pentru mine şi pentru fiul meu, care este lumea mea. Aşadar, în acest moment, voi avea grijă de sănătatea mea şi de fiul meu şi mă voi gândi la voi toţi cu recunoştinţă şi dragoste”, a mai spus aceasta.

Actrița americană este acuzată că a lovit cu pumnul o însoţitoare de zbor şi că a muşcat un alt membru al echipajului. De asemenea, Selma Blair ar fi agresat ulterior un polițist și o asistentă medicală.

Aceasta a susţinut că „a suferit o urgenţă medicală care a dus la presupusa conduită. La aterizare, a primit îngrijiri medicale imediate şi se află în prezent într-o stare stabilă.”

Avocatul ei, Shawn Barnes, a declarat pentru New York Post şi pentru New York Daily News că nu a fost vorba de „o agresiune intenţionată”, întrucât ea omisese să-şi ia anumite doze de medicamente şi avusese un program de lucru foarte încărcat.

Selma Blair este cunoscută pentru rolurile din filme precum „Cruel Intentions”, „Legally Blonde” și „Hellboy”. În 2022, actrița a participat la emisiunea „Dancing with the Stars”. Blair a vorbit deschis despre diagnosticul de scleroză multiplă, pe care l-a făcut public în 2018.

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Editor : A.P.