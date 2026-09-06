Avertizarea din bord care poate impune oprirea mașinii. Semnificația culorilor și martorii pe care șoferii nu trebuie să-i ignore

Martorii de bord îi oferă șoferului informații despre funcționarea sistemelor autoturismului și îl avertizează atunci când apare o problemă. Semnificația acestora diferă în funcție de simbol, culoare și modelul vehiculului: unii indică activarea unei funcții, în timp ce alții semnalează necesitatea unei verificări sau existența unei defecțiuni. Anumite avertizări roșii pot impune oprirea mașinii într-un loc sigur, deoarece continuarea deplasării poate compromite siguranța ocupanților ori poate provoca avarii grave.

Culoarea martorului oferă un prim indiciu, însă simbolul și instrucțiunile producătorului sunt cele care stabilesc gravitatea situației și măsurile necesare.

Ce sunt martorii de bord și ce indică fiecare culoare

Potrivit Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE), culorile utilizate pentru martorii din bord sunt semnale luminoase prin care autoturismul îl informează pe șofer despre funcționarea anumitor sisteme sau despre apariția unor probleme care necesită atenție. Culoarea oferă un prim indiciu asupra nivelului de urgență, însă semnificația exactă trebuie stabilită în funcție de simbolul afișat și de indicațiile producătorului.

Martorii roșii avertizează, în general, asupra unei situații importante ori a unei posibile defecțiuni care impune o reacție rapidă. În funcție de problema semnalată, conducătorul auto poate fi nevoit să reducă viteza și să oprească vehiculul într-un loc sigur.

Cei galbeni sau portocalii indică, de regulă, o anomalie, necesitatea unei verificări ori o situație care trebuie monitorizată. Aprinderea lor nu presupune automat oprirea imediată a mașinii, dar avertizarea nu trebuie ignorată. Măsurile necesare depind de sistemul vizat și de instrucțiunile prevăzute în manualul autoturismului.

Semnalele verzi și albastre au în principal un rol informativ. Acestea arată că anumite funcții sau sisteme sunt activate și, în mod obișnuit, nu indică existența unei defecțiuni.

Un simbol roșu nu înseamnă în toate situațiile că motorul trebuie oprit instantaneu, indiferent de loc sau de condițiile de trafic. Dacă avertizarea impune oprirea, șoferul trebuie să reducă viteza, să ajungă în primul spațiu sigur și să consulte instrucțiunile specifice modelului.

Martorul presiunii uleiului, un avertisment care necesită intervenție rapidă

Simbolul în forma unei lămpi de ulei se numără printre avertismentele care nu trebuie ignorate. Dacă se aprinde în timpul deplasării, acesta poate indica o presiune prea scăzută a uleiului de motor.

În lipsa unei lubrifieri corespunzătoare, componentele interne se pot deteriora, iar motorul poate suferi avarii grave. Șoferul trebuie să reducă viteza și să oprească autoturismul cât mai curând, într-un loc sigur.

Dacă martorul rămâne aprins, continuarea călătoriei trebuie evitată. Vehiculul poate fi repus în mișcare numai după verificarea cauzei și aplicarea instrucțiunilor prevăzute în manualul modelului respectiv. Persistența semnalului impune verificarea mașinii de către un specialist.

Alți martori care pot impune oprirea autoturismului

Nu există o listă universală pentru toate vehiculele, deoarece semnificația avertizărilor și măsurile recomandate pot varia în funcție de marcă și model.

Potrivit indicațiilor producătorului, oprirea într-un loc sigur poate fi necesară în cazul semnalelor privind supraîncălzirea motorului, defectarea sistemului de frânare sau al mesajelor afișate explicit în acest sens.

Decizia de a întrerupe deplasarea nu depinde însă numai de martorii aprinși. Pierderea capacității normale de frânare, problemele serioase ale direcției și apariția fumului ori a aburilor din compartimentul motor sunt situații în care călătoria nu trebuie continuată înainte de evaluarea cauzei.

Manualul autoturismului rămâne principala sursă pentru interpretarea pictogramelor și stabilirea procedurii corecte. Aspectul simbolurilor, explicațiile acestora și mesajele suplimentare afișate pe ecran pot fi diferite de la un model la altul.

Ce trebuie să facă șoferul după aprinderea unui martor roșu

Aprinderea unui martor roșu nu justifică frânarea bruscă sau oprirea într-o zonă periculoasă. Conducătorul auto trebuie să reducă viteza și să găsească, în cel mai scurt timp, un loc sigur în care să staționeze.

După oprire, trebuie verificat mesajul afișat pe instrumentarul de bord și consultat manualul vehiculului. Dacă semnalul indică o defecțiune gravă sau rămâne activ, este necesară solicitarea asistenței specializate.

În cazul în care problema obligă șoferul să imobilizeze mașina pe un drum intens circulat, prioritară este protejarea ocupanților și semnalizarea corespunzătoare a autoturismului. Pe sectoarele unde se circulă cu viteză mare, aceștia trebuie să se îndepărteze de fluxul traficului numai dacă manevra poate fi efectuată în siguranță.

Editor : M.C.