Bizara poveste a lui Kaitlin. Logodnicul ei a făcut infarct în ziua nunții, iar apoi ea a aflat că el avea o viață secretă

O femeie se pregătea de căsătorie, dar, în dimineața nunții a aflat că viitorul soț, Eric, a făcut infarct. Trauma era cu atât mai mare cu cât, cu cinci ani în urmă, iubitul ei de la vremea respectivă murise chiar la petrecerea de ziua ei de naștere. După un timp a aflat însă că cel cu care trebuia să se căsătorească avea o viață secretă. Ea a povestit pentru The Guardian experiența trăită.

Kaitlin l-a cunoscut pe Eric printr-o aplicație de întâlniri la începutul lui 2018, când locuia în New York. S-a îndrăgostit de el.

"Era frumos, vorbăreț și interesant. Mă îndrăgostisem de el – dar trebuia să știe ceva. În 2015, m-am îndrăgostit de un tip pe nume Mike. În ziua când împlineam 30 de ani, părinții mi-au organizat o petrecere la ei acasă. Toată lumea s-a distrat de minune până l-am auzit pe fratele meu strigând numele lui Mike. L-am văzut pe Mike căzut la pământ lângă piscină. Nu respira. La spital, mi s-a spus că Mike nu se va trezi niciodată. Nimeni nu știe cum a fost rănit. Avea fracturi și o leziune cerebrală, dar nu știm cum s-a întâmplat asta. La șase zile după ziua mea de naștere, l-am ținut de mână pe Mike în timp ce a fost deconectat de la aparate. Șocul și durerea mea au fost de nesuportat.

A fost îngrozitor să retrăiesc totul când i-am spus lui Eric. Dar dacă era să avem un viitor, acesta trebuia să se bazeze pe onestitate totală. Eric a fost minunat. Felul în care a ascultat m-a făcut să mă simt în siguranță. Cinci luni mai târziu, ne-am mutat împreună. Când m-a cerut în căsătorie în Central Park în decembrie 2019, a fost ca un basm. regăsisem dragostea din nou.

Ne-am pregătit să ne căsătorim în august 2020. La cina cu prietenii și familia în noaptea dinaintea nunții noastre, Eric a ținut un discurs despre cât de mult mă iubea. După aceea, l-am sărutat de noapte bună și am mers în camera mea de hotel. Eric stătea cu fratele său.

A doua zi dimineață, am fost trezită de un telefon. Am auzit vocea mamei care mi-a spus: „Trebuie să cobori în hol.” M-am speriat. Am aflat că Eric murise în acea dimineață. La autopsie s-a stabilit că Eric murise în urma unui atac de cord la 33 de ani, din cauza unei afecțiuni despre care nimeni nu știa. Șocul și durerea mea au fost profunde. Cum aș putea să fiu la înmormântarea lui Eric când ar trebui să fim în luna de miere?

Pe măsură ce treceau anii am învățat să-mi gestionez durerea. Rochia mea de mireasă nepurtată încă atârna în șifonier, iar la ocazii speciale purtam inelul de logodnă. Era ca și cum onoram amintirea lui Eric. Eram sigură că așa se va încheia povestea noastră – cu o acceptare a pierderii mele și o amintire a omului minunat care a fost. Dar la un moment dat lucrurile au luat o altă întorsătură", a povestit femeia.

Anul trecut, în 20 noiembrie – când ar fi trebuit să fie ziua lui Eric, ea a văzut pe Instagram o postare a unei femei în care era comemorată o persoană cu același nume și cu aceeași dată de naștere cu ale celui care ar fi trebuit să îi fie soț. În postare, femeia respectivă spunea că fusese împreună cu Eric la ultima sa zi de naștere. Kaitlin s-a gândit că e o „coincidență bizară”, a citit postarea și a aflat că Eric din povestea aceea era chiar Eric cu care trebuia să se căsătorească.

"I-am trimis (femeii – n.r.) un mesaj pentru a-i cere să explice. Două ore mai târziu, am primit răspunsul cu capturi de ecran. Și ea îl cunoscuse pe Eric tot printr-o aplicație de întâlniri în martie 2019. Au început să se vadă și încă vorbeau cu 15 zile înainte de nunta noastră. Văzând mesajele pe care i le trimisese când noi locuiam împreună mi s-a făcut rău. Era ca și cum aș fi fost prinsă într-un film, unul cu o întorsătură oribilă.

Relația pe care credeam că o am; omul pentru care am suferit – totul era o minciună. Muți oameni nu au vrut să știe lucrurile astea. Când cineva moare, oamenii nu vor să audă lucrurile rele pe care acea persoană le făcuse. „Te-a iubit”, am auzit iar și iar. Dar asta nu a fost dragoste.

Încerc să accept că nu voi ști niciodată ce simțea Eric pentru mine. Nu știu care era versiunea lui despre dragoste, e ca un străin pentru mine acum. Am rămas cu un fel de furie, pentru atâția ani irosiți.

În lunile care au trecut, m-am luptat cu depresia și anxietatea și urmez ședințe de terapie. Dar vreau să vorbesc despre asta și mă bucur că știu adevărul.", a povestit Kaitlin.

Editor : G.M.