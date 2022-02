Britney Spears va primi 15 milioane de dolari ca să-și publice memoriile

Britney Spears a ajuns la un acord cu o editură în urma căruia va primi 15 milioane de dolari pentru a scrie o carte de memorii în care va dezvălui detalii ale carierei sale muzicale şi ale relaţiei conflictuale cu familia sa, inclusiv despre tutela legală de 13 ani prin care tatăl său i-a controlat toate aspectele vieţii, relatează EFE luni.

Potrivit publicaţiei Page Six, Britney Spears, în vârstă de 40 de ani, a ajuns la un acord cu editura Simon & Schuster, după un "război" al ofertelor între mai multe companii care doreau să obţină această afacere profitabilă.

Page Six, care citează o sursă apropiată de contractul semnat între vedeta pop şi editură, a declarat că este vorba de "unul dintre cele mai mari acorduri semnate vreodată" pentru o carte, care însă nu depăşeşte sumele convenite cu unele figuri politice din istoria recentă a SUA.

Printre acestea se numără Barack şi Michelle Obama, care în 2017 au primit fiecare aproape 60 de milioane de dolari pentru cărţile lor, o sumă considerabilă pentru o carte de non-ficţiune, scrie Agerpres.

Un alt exemplu este cel al fostului preşedinte american Bill Clinton, care în 2001 a ajuns la un acord de 15 milioane de dolari pentru biografia sa "My Life"

Contractul semnat pentru biografia lui Britney Spears intervine după ce sora acesteia, Jamie Lynn, cu care a vedeta a avut altercaţii aprige pe reţelele de socializare, a publicat la rândul său în ianuarie cartea de memorii "Things I Should Have Said".

Britney Spears a criticat aprig cartea pe reţelele de socializare, acuzând-o pe sora ei că "vrea să facă bani" pe seama ei şi a calificat-o drept "un gunoi".

Britney a dat unele indicii pe reţelele de socializare privind această autobiografie, postând imaginea unei maşini de scris cu textul: "Să încep cu începutul?".

