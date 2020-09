Bucuros, un bărbat și-a anunțat căsătoria în New York Times, însă anunțul a fost văzut de fosta soție, care a făcut o descoperire

Când Nikyta Moreno a văzut un anunț publicat de fostul soț la secțiunea „Nunți” din New York Times, și-a dat seama că acesta o înșelase. Femeia a reacționat publicându-și povestea într-un alt ziar, iar acum totul s-a viralizat.

„Potrivit articolului din New York Times, cuplul Rob și Lauren și-au început relația în ianuarie 2017. De asemenea, a spus că el nu a fost niciodată căsătorit”, și-a început povestea femeia, potrivit CNN.

„Noi ne-am despărțit la sfârșitul lunii martie a acelui an, divorțând oficial în ianuarie 2018 și nu am înțeles niciodată exact de ce. Până când am citit anunțul", a mai spus femeia

Anunțul de nuntă din New York Times, publicat inițial pe 7 august, descrie întâlnirea dintre Lauren Maillian și Robert Palmer la o sală de sport. El mai spune că nu a fost niciodată căsătorit și că Lauren este "persoana cu care vreau să-mi petrec restul vieții. Este cea mai semnificativă și mai profundă legătură pe care am avut-o vreodată".

Moreno a spus că ea și Palmer s-au căsătorit civil în 2015 și că au programat o nuntă mare în august 2017. Dar în martie s-au despărțit.

„El a fost cel mai bun prieten al meu și toată viața mea a fost dată peste cap... Am bănuit că mă înșela, dar când l-am confruntat, nu mi-a răspuns."

Poveștile celor doi s-au viralizat și au ajuns să fie intens comentate pe rețelele sociale din SUA. Când a fost contactat de CNN, Palmer a refuzat să facă orice comentariu. În schimb a trimis un drept la replică ziarului care a publicat povestea fostei soții, în care spune că divorțul a fost de comun acord, după ce au trăit o perioadă separați.

Între timp, New York Times a adăugat o mențiune: „În versiune anterioară a acestui articol, starea civilă anterioară a mirelui, Robert Palmer, a fost denaturată. Domnul Palmer a fost căsătorit înainte".