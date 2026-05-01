Calendar ortodox luna mai 2026: Două praznice cu cruce roșie, celebrate în aceeași zi. Lista completă a sărbătorilor

Luna mai 2026 aduce în calendarul ortodox o serie de sărbători cu cruce roșie, marcate de o puternică încărcătură spirituală și simbolică. Aceste zile îmbină tradițiile religioase cu momentele de comemorare și reafirmă valori esențiale precum credința, sacrificiul și continuitatea. Printre reperele importante se numără Înălțarea Domnului, celebrată în aceeași zi cu Ziua Eroilor, dar și sărbători cu o profundă rezonanță în rândul credincioșilor, precum Sfinții Constantin și Elena și Pogorârea Sfântului Duh.

Luna mai 2026 se conturează ca o perioadă de referință în calendarul ortodox, în care dimensiunea spirituală se împletește cu cea istorică și identitară, aducând în prim-plan sărbători care dau sens atât credinței, cât și valorilor împărtășite de comunitate.

Sărbători cu cruce roșie în luna mai 2026

21 mai: Înălțarea Domnului

Una dintre cele mai importante sărbători creștine, Înălțarea Domnului, este prăznuită la 40 de zile după Paște și marchează momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, în prezența ucenicilor săi.

Semnificația acestei zile este legată de împlinirea misiunii divine și de promisiunea mântuirii. În tradiția populară românească, sărbătoarea este însoțită de obiceiuri specifice, precum salutul „Hristos S-a înălțat!”, la care se răspunde „Adevărat S-a înălțat!”.

21 mai: Sfinții Constantin și Elena

Tot în ziua de 21 mai sunt cinstiți Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena, figuri esențiale în istoria creștinismului. Împăratul Constantin este cunoscut pentru legalizarea creștinismului în Imperiul Roman prin Edictul de la Milano (313), iar Elena pentru descoperirea Sfintei Cruci la Ierusalim. Sărbătoarea este răspândită la nivel național, fiind celebrată de sute de mii de persoane care poartă aceste nume.

21 Mai: Ziua Eroilor

Suprapusă peste Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor este dedicată comemorării celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea și unitatea României. Instituită oficial după Primul Război Mondial, această zi are o puternică dimensiune națională și simbolică. În biserici sunt oficiate slujbe de pomenire, iar la monumentele eroilor au loc ceremonii militare și depuneri de coroane, reafirmând respectul față de memoria colectivă.

31 mai: Pogorârea Sfântului Duh - Rusaliile

La 50 de zile după Paște, credincioșii ortodocși sărbătoresc Pogorârea Sfântului Duh, cunoscută și sub denumirea de Rusalii. Evenimentul marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a coborât asupra apostolilor, oferindu-le puterea de a propovădui credința creștină în lume.

Considerată ziua de naștere a bisericii, sărbătoarea este însoțită de tradiții și obiceiuri populare, unele cu rădăcini precreștine, menite să protejeze comunitatea de rele și să aducă belșug.

Calendar ortodox complet luna mai 2026

1 V Sfântul Proroc Ieremia

2 S † Aducerea moaștelor Sfântului Atanasie cel Mare; Sfântul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului

3 D † Sfântul Irodion de la Lainici, Sfinții Mucenici Timotei și Mavra

(Predica la Duminica Slabanogului - Ap. Fapte IX, 32-42Ev. Ioan V, 1-15glas 3, voscr. . Duminica nr: 1)

4 L † Sfânta Cuvioasa Mavra de pe Ceahlau; Sfânta Mucenița Pelaghia

5 M † Sfânta Cuvioasa Matrona de la Hurezi; Sfânta Irina

6 M Sfântul și Dreptul Iov

7 J Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim

8 V † Sfântul Apostol și Evanghelist loan

9 S Sfântul Proroc Isaia; Aducerea moaștelor Sfantului Ierarh Nicolae la Bari

10 D † Sfântul Cuvios Calistrat de la Timiseni si Vasiova

(Predica la Duminica Samarinencii - Ap. Fapte XI, 19-30Ev. Ioan IV, 5-42glas 4, voscr. 7. Duminica nr: 2)

11 L † Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu; Sfântul Mucenic Mochie; Sfinții Metodie si Chiril, luminatorii slavilor

12 M † Sfântul Ioan Valahul

13 M Sfânta Mucenița Glicheria

14 J Sfântul Mucenic Isidor

15 V † Sfântul Pahomie cel Mare; Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei

16 S † Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfinții Cuviosi Sila, Paisie și Natan de la Sihastria Putnei

17 D Sfântul Apostol Andronic

(Vindecarea orbului din naștere. Duminica nr: 3)

18 L Sfântul Mucenic Teodot

19 M Sfântul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei

20 M Sfânta Lidia; Sfântul Mucenic Talaleu

21 J † Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor; Sfinții Împărați Constantin și Elena

22 V Sfântul Mucenic Vasilisc

23 S Sfântul Cuvios Mihail Marturisitorul, episcopul Sinadei

24 D † Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași; Sfantul Cuvios Simeon - Ap. Fapte

(Predica la Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic - Duminica nr: 4)

25 L † A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezatorul

26 M Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli

27 M Sfântul Ioan Rusul

28 J Sfântul Nichita Marturisitorul, Episcopul Calcedonului

29 V Sfânta Mucenița Teodosia din Tir

30 S Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul (Sâmbata celor adormiți - Moșii de vară)

31 D † Pogorarea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Sfântul Apostol Ermie

(Predica la Duminica Rusaliilor. Duminica nr: 5)

