Calendar ortodox octombrie 2026: Luna marilor pelerinaje. Când sunt sărbătorile cu cruce roșie și ce semnificație au

Calendarul ortodox din octombrie 2026 cuprinde sărbători cu cruce roșie și pomeniri importante pentru credincioși. Luna începe cu Acoperământul Maicii Domnului și include două repere ale vieții religioase din România: sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva și cea a Sfântului Dimitrie cel Nou, cu prilejul cărora se desfășoară pelerinaje la Iași și București. Sunt cinstiți, de asemenea, apostoli, martiri și mărturisitori care au contribuit la răspândirea și păstrarea credinței creștine.

Rugăciunea, participarea la slujbe și grija față de cei aflați în nevoie ocupă un loc central în modul în care sunt trăite aceste zile. În tradiția ortodoxă, ele sunt prilejuri de reflecție asupra legăturii dintre învățătura religioasă și faptele de zi cu zi.

Calendar ortodox octombrie: Sărbători cu cruce roșie

1 Octombrie: Acoperământul Maicii Domnului

La 1 octombrie, biserica ortodoxă prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendar, care amintește de arătarea Fecioarei Maria în biserica Vlaherne din Constantinopol.

Potrivit tradiției bisericești, în timpul unei privegheri, Sfântul Andrei și ucenicul său, Epifanie, au văzut-o rugându-se pentru lume, înconjurată de îngeri și sfinți, apoi întinzându-și acoperământul deasupra celor prezenți. Gestul simbolizează ocrotirea credincioșilor și mijlocirea pentru ei înaintea lui Dumnezeu, fiind totodată la originea numelui acestei zile.

14 Octombrie: Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sărbătoarea din 14 octombrie este dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva, cinstită în tradiția ortodoxă ca ocrotitoare a Moldovei. Viața sa, consacrată rugăciunii, postului și milosteniei, reprezintă pentru credincioși un model de credință și grijă față de cei aflați în nevoie. Aceștia îi cer, prin rugăciuni, mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru sănătate, sprijin în încercări și liniște sufletească.

Cinstirea sa este strâns legată de Iași, unde moaștele au fost aduse în anul 1641 și sunt păstrate astăzi în Catedrala Mitropolitană. În preajma acestei zile, pelerini din întreaga țară vin să se închine la raclă și să participe la slujbe.

26 Octombrie: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

La 26 octombrie, biserica îl cinstește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care a murit pentru credința creștină în timpul persecuțiilor din Imperiul Roman. Potrivit tradiției bisericești, acesta a fost întemnițat la Tesalonic după ce și-a mărturisit credința în Hristos, fiind ulterior ucis din porunca împăratului. Sărbătoarea evocă statornicia sa în fața suferinței și a morții.

Denumirea „Izvorâtorul de Mir” se referă la relatarea potrivit căreia moaștele sale izvorăsc mir, asociat în tradiția ortodoxă cu vindecări și minuni. Acestea sunt păstrate în biserica ce îi poartă numele din Tesalonic, în Grecia.

27 Octombrie: Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor

La 27 octombrie, biserica îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și ca Dimitrie Basarabov, după numele localității în care a trăit. Sărbătoarea evocă viața sa dedicată rugăciunii, postului și smereniei, considerată în tradiția creștină un model de credință și renunțare la bunurile lumești.

Cinstirea sa este strâns legată de București, oraș al cărui ocrotitor spiritual este. Moaștele au fost aduse în anul 1774 și sunt păstrate în Catedrala Patriarhală, unde, în preajma acestei zile, credincioși din întreaga țară vin în pelerinaj pentru a se închina și a participa la slujbe.

Alte evenimente importante în calendarul bisericesc din luna octombrie

2 Octombrie: Sfântul Ciprian renunță la vrăjitorie și devine episcop

Potrivit relatării bisericești, un tânăr păgân, Aglaid, i-a cerut ajutorul lui Ciprian pentru a o convinge pe Iustina să îi devină soție, după ce aceasta îl respinsese. Încercările de a o influența prin vrăji au rămas însă fără rezultat, întrucât, conform tradiției creștine, ea se apăra prin rugăciune, post și semnul crucii.

Acest eșec l-a determinat să recunoască înșelarea în care trăise și să renunțe la practicile magice. A primit botezul, apoi a fost hirotonit diacon și preot, ajungând ulterior episcop. Convertirea sa este înțeleasă în tradiția ortodoxă ca un exemplu al schimbării vieții prin pocăință și credință.

13 Octombrie: Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași

Prăznuirea din 13 octombrie amintește de aducerea la Iași, în anul 1996, a raclei cu capul Sfântului Apostol Andrei de la Catedrala Mitropolitană din Patras, Grecia. Evenimentul a avut loc cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, la inițiativa actualului Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În anul următor, Sfântul Sinod a hotărât înscrierea acestei comemorări în calendarul bisericesc. Ziua evocă legătura spirituală a credincioșilor români cu Apostolul Andrei, cinstit ca ocrotitor al României.

18 Octombrie: Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

La 18 octombrie, biserica îl pomenește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, autorul unei Evanghelii care îi poartă numele și al cărții „Faptele Apostolilor”. Aceste scrieri din Noul Testament prezintă viața și învățăturile lui Iisus Hristos, precum și răspândirea credinței creștine în primele comunități. Ziua evidențiază astfel contribuția sa la păstrarea și transmiterea mesajului evanghelic.

Originar din Antiohia Siriei și medic de profesie, Luca a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Tradiția bisericească îi atribuie și zugrăvirea unor icoane ale Maicii Domnului, asociindu-i numele cu începuturile iconografiei creștine.

21 Octombrie: Sfinții Mărturisitori Ardeleni

La 21 octombrie, în calendarul ortodox sunt cinstiți Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara, Oprea din Săliște și pe preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți împreună drept Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Aceștia au apărat credința ortodoxă în Transilvania secolului al XVIII-lea, în contextul presiunilor pentru unirea cu Biserica Romei.

Denumirea de „mărturisitori” evidențiază statornicia cu care și-au susținut convingerile religioase, înfruntând persecuții și suferințe. Pomenirea lor evocă apărarea vieții religioase a comunităților ortodoxe din Ardeal și curajul de a-și păstra credința în condiții de constrângere.

Calendar ortodox complet pentru octombrie 2026

1 J † Acoperământul Maicii Domnului

2 V Sfântul Ciprian

3 S Sfântul Dionisie Areopagitul

4 D † Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae; Sfântul Mucenic Ierotei

(Predică de pe munte - Iubirea vrăjmașilor - Ap. ÎI Corinteni XI, 31-33XII, 1-9Ev. Luca VI, 31-36glas 1, voscr. 7. Duminică nr: 1)

5 L Sfânta Haritina; Sfinții Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

6 M Sfântul Apostol Toma

7 M † Sfinții Mucenici Serghie și Vah

8 J Sfânta Pelaghia

9 V Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu

10 S Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia; Sfântul Ambrozie de la Optina

11 D Sfântul Apostol Filip, unul din cei șapte diaconi - Ap. Gălățeni I

(Pildă semănătorului - pildă rodirii și a nerodirii - Ap. Gălățeni I, 11-19Ev. Luca VII, 11-16glas 2, voscr. 8 Duminică nr: 2)

12 L Sfinții Mucenici Tarah, Prov și Andronic

13 M † Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica

14 M † Sfânta Cuvioasă Parascheva

15 J Sfântul Mucenic Luchian

16 V Sfântul Mucenic Longhin Sutasul

17 S Sfântul Proroc Osea

18 D † Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

(Duminică învierii fiului văduvei din Nain - Ap. Gălățeni ÎI, 16-20Tit III, 8-15Ev. Luca VIII, 5-15Ioan XVII, 1-13glas 3, voscr. 9. Duminică nr: 3)

19 L Sfântul Proroc Ioil

20 M Sfântul Gherasim din Kefalonia; Sfântul Mucenic Artemie

21 M † Sfinții Mărturisitori Ardeleni

22 J Sfinții șapte tineri din Efes; Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei

23 V † Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfântul Iacob, rudă Domnului

24 S Sfântul Mare Mucenic Aretă

25 D Sfinții Mucenici Marcian și Martirie - Ap. Efeseni ÎI, 4-10Ev. Luca VIII, 26-39glas 4, voscr. 10

(Vindecarea demonizatului din ținutul gherghesenilor - Ap. Efeseni ÎI, 4-10Ev. Luca VIII, 26-39glas 4, voscr. 10. Duminică nr: 4)

26 L † Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 M † Sfântul Dimitrie Basarabov

28 M † Sfântul Iachint de Vicina

29 J Sfânta Muceniță Anastasia Română

30 V Sfinții Mucenici Zenovie episcopul și Zenovia, sora să

31 S Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis

Editor : C.S.